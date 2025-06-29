Агент Орлова: «Дмитрий проведет в НХЛ ближайшие 3-4 сезона. КХЛ совсем не рассматривается»

Дмитрий Орлов не вернется в Фонбет Чемпионат КХЛ в ближайшее время.

Контракт 33‑летнего Орлова с «Каролиной» истек летом 2025 года. В прошлом сезоне он провел 91 матч, забив 6 шайбами и сделав 26 результативных передачам. В КХЛ Орлов – неограниченно свободный агент.

«Ближайшие три‑четыре сезона Дмитрий Орлов проведет в НХЛ, КХЛ не рассматривается совсем. У него много хороших предложений из НХЛ: и финансово, и по срокам. В ближайшее время Орлова не будет в России», – сказал агент хоккеиста Шуми Бабаев.

Ранее Орлов играл в НХЛ за «Вашингтон» и «Бостон», а в России – за «Металлург».