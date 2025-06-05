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  • Гавриков – 2-й в рейтинге лучших свободных агентов НХЛ по версии The Score. Марнер – 1-й, Проворов – 6-й, Маршанд – 10-й, Орлов – 11-й, Кузьменко – 23-й
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Гавриков – 2-й в рейтинге лучших свободных агентов НХЛ по версии The Score. Марнер – 1-й, Проворов – 6-й, Маршанд – 10-й, Орлов – 11-й, Кузьменко – 23-й

Владислав Гавриков занял 2-е место в рейтинге лучших свободных агентов НХЛ.

The Score опубликовал топ-25 игроков, которые могут стать неограниченно свободными агентами.

В список попали 4 россиянина: Владислав Гавриков («Лос-Анджелес», 2-е место), Иван Проворов («Коламбус», 6-е место), Дмитрий Орлов («Каролина», 11-е место) и Андрей Кузьменко («Лос-Анджелес», 23-е место).

1. Митч Марнер («Торонто»)

2. Владислав Гавриков («Лос-Анджелес»)

3. Аарон Экблад («Флорида»)

4. Сэм Беннетт («Флорида»)

5. Николай Элерс («Виннипег»)

6. Иван Проворов («Коламбус»)

7. Брок Босер («Ванкувер»)

8. Мэтт Дюшен («Даллас»)

9. Джон Таварес («Торонто»)

10. Брэд Маршанд («Флорида»)

11. Дмитрий Орлов («Каролина»)

12. Микаэль Гранлунд («Даллас»)

13. Патрик Кэйн («Детройт»)

14. Клод Жиру («Оттава»)

15. Джейми Бенн («Даллас»)

16. Брент Бернс («Каролина»)

17. Райан Донато («Чикаго»)

18. Джонатан Друэн («Колорадо»)

19. Пьюс Сутер («Ванкувер»)

20. Райан Линдгрен («Колорадо»)

21. Джейк Аллен («Нью-Джерси»)

22. Эндрю Манджипани («Вашингтон»)

23. Андрей Кузьменко («Лос-Анджелес»)

24. Джек Рословик («Каролина»)

25. Трент Фредерик («Эдмонтон»).

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Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: The Score
logoМитч Марнер
возможные переходы
logoВладислав Гавриков
logoНХЛ
logoДжек Рословик
logoБрэд Маршанд
logoБрент Бернс
logoДмитрий Орлов
logoДжейк Аллен
logoДаллас
logoКоламбус
logoБрок Босер
logoКолорадо
logoЭндрю Манджипани
logoВиннипег
logoДжейми Бенн
logoМэтт Дюшен
logoПатрик Кэйн
logoМикаэль Гранлунд
logoСэм Беннетт
logoПьюс Сутер
logoРайан Линдгрен
logoКлод Жиру
logoЛос-Анджелес
logoТоронто
logoЭдмонтон
logoОттава
logoАарон Экблад
logoНью-Джерси
logoНиколай Элерс
logoВашингтон
logoФлорида
logoИван Проворов
logoДжонатан Друэн
logoТрент Фредерик
logoРайан Донато
logoДжон Таварес
logoВанкувер
logoКаролина
logoДетройт
logoЧикаго
logoАндрей Кузьменко
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