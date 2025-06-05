Гавриков – 2-й в рейтинге лучших свободных агентов НХЛ по версии The Score. Марнер – 1-й, Проворов – 6-й, Маршанд – 10-й, Орлов – 11-й, Кузьменко – 23-й
The Score опубликовал топ-25 игроков, которые могут стать неограниченно свободными агентами.
В список попали 4 россиянина: Владислав Гавриков («Лос-Анджелес», 2-е место), Иван Проворов («Коламбус», 6-е место), Дмитрий Орлов («Каролина», 11-е место) и Андрей Кузьменко («Лос-Анджелес», 23-е место).
1. Митч Марнер («Торонто»)
2. Владислав Гавриков («Лос-Анджелес»)
3. Аарон Экблад («Флорида»)
4. Сэм Беннетт («Флорида»)
5. Николай Элерс («Виннипег»)
6. Иван Проворов («Коламбус»)
7. Брок Босер («Ванкувер»)
8. Мэтт Дюшен («Даллас»)
9. Джон Таварес («Торонто»)
10. Брэд Маршанд («Флорида»)
11. Дмитрий Орлов («Каролина»)
12. Микаэль Гранлунд («Даллас»)
13. Патрик Кэйн («Детройт»)
14. Клод Жиру («Оттава»)
15. Джейми Бенн («Даллас»)
16. Брент Бернс («Каролина»)
17. Райан Донато («Чикаго»)
18. Джонатан Друэн («Колорадо»)
19. Пьюс Сутер («Ванкувер»)
20. Райан Линдгрен («Колорадо»)
21. Джейк Аллен («Нью-Джерси»)
22. Эндрю Манджипани («Вашингтон»)
23. Андрей Кузьменко («Лос-Анджелес»)
24. Джек Рословик («Каролина»)
25. Трент Фредерик («Эдмонтон»).