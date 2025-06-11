Агент Орлова: «Дмитрий покинет «Каролину», думаю. Он останется в НХЛ, будет играть в другой команде»
Защитник Дмитрий Орлов, скорее всего, покинет «Каролину».
Об этом сообщил агент игрока Шуми Бабаев.
У 33-летнего защитника истекает срок действия контракта с кэпхитом 7,75 миллиона долларов. Он может стать неограниченно свободным агентом 1 июля.
«Он будет играть в другой команде, но останется в НХЛ.
Думаю, что он покинет «Каролину», – сказал Бабаев.
Орлов хочет остаться в «Каролине». У 33-летнего защитника истекает срок действия контракта с кэпхитом 7,75 млн долларов
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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