Агент Орлова: «Дмитрий покинет «Каролину», думаю. Он останется в НХЛ, будет играть в другой команде»

Защитник Дмитрий Орлов, скорее всего, покинет «Каролину».

Об этом сообщил агент игрока Шуми Бабаев .

У 33-летнего защитника истекает срок действия контракта с кэпхитом 7,75 миллиона долларов. Он может стать неограниченно свободным агентом 1 июля.

«Он будет играть в другой команде, но останется в НХЛ .

Думаю, что он покинет «Каролину», – сказал Бабаев.

Орлов хочет остаться в «Каролине». У 33-летнего защитника истекает срок действия контракта с кэпхитом 7,75 млн долларов