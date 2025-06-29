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Кожевников о Рашевском: «Интересный парень, но с капризами. В «Авангарде» Буше сделает из него бегунка по прямым линиям. Рекомендовал бы его «Салавату»

Александр Кожевников высказался о переходе Дмитрия Рашевского в «Авангард».

– Честно скажу, не понял этого игрока. Прочитал, что он устремился к тренеру из НХЛ, который работает в «Авангарде». Но жизнь банально говорит, что скорее всего поработал другой и банальный фактор – финансы.

- Согласны с его выбором?

Рашевский – интересный парень, не без таланта, но с игровыми капризами. Ему нужен сильный тренер, который с одной стороны выстроил бы ему дисциплину, с другой – раскрыл бы талант. Смесь советского и энхаэловского стиля.

- Кого порекомендуете?

– В Омске Буше сделает из него бегунка – по прямым линиям. Кудашов в «Динамо», наоборот, был мягковат, терпел все перепады настроения и результативности. 

Рекомендовал бы Рашевского Уфе. Там много вакансий в атаке и там Козлов сделал второго Мозякина даже из Ливо или Яна. «Салават» – быстренькая, игровая команда, в которой Рашевский получил бы минут 20-25 за игру и точно бы раскрылся, – сказал двукратный олимпийский чемпион. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Russia-Hockey.ru
logoВиктор Козлов
logoДинамо Москва
logoДмитрий Рашевский
logoАлексей Кудашов
logoАлександр Кожевников
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