Кожевников о Рашевском: «Интересный парень, но с капризами. В «Авангарде» Буше сделает из него бегунка по прямым линиям. Рекомендовал бы его «Салавату»

Александр Кожевников высказался о переходе Дмитрия Рашевского в «Авангард».

– Честно скажу, не понял этого игрока. Прочитал, что он устремился к тренеру из НХЛ, который работает в «Авангарде ». Но жизнь банально говорит, что скорее всего поработал другой и банальный фактор – финансы.

- Согласны с его выбором?

– Рашевский – интересный парень, не без таланта, но с игровыми капризами. Ему нужен сильный тренер, который с одной стороны выстроил бы ему дисциплину, с другой – раскрыл бы талант. Смесь советского и энхаэловского стиля.

- Кого порекомендуете?

– В Омске Буше сделает из него бегунка – по прямым линиям. Кудашов в «Динамо », наоборот, был мягковат, терпел все перепады настроения и результативности.

Рекомендовал бы Рашевского Уфе. Там много вакансий в атаке и там Козлов сделал второго Мозякина даже из Ливо или Яна. «Салават » – быстренькая, игровая команда, в которой Рашевский получил бы минут 20-25 за игру и точно бы раскрылся, – сказал двукратный олимпийский чемпион.