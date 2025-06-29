Дмитрий Рашевский: «Если бы «Виннипег» задержался в Кубке Стэнли, уехал бы туда после плей-офф КХЛ»

Дмитрий Рашевский рассказал, что рассматривал вариант с переездом в НХЛ.

Перешедший в «Авангард» форвард рассказал, что мог принять участие в Кубке Стэнли-2025 в составе «Виннипега».

– Когда был максимально близок к отъезду в НХЛ?

– Сразу после плей-офф мог поехать туда и доиграть сезон, тогда бы у меня сгорел контракт новичка. Но я просто не успел по времени: надо было делать визу, подписывать договор, а у меня только плей-офф в КХЛ закончился, я даже не отдохнул. Так что не сошлось. Вот если бы «Виннипег» подольше в Кубке Стэнли задержался, то, скорее всего, уехал бы, – сказал Рашевский.

Напомним, Рашевский был выбран «Виннипегом» в 2021 году в пятом раунде под общим 146-м номером. «Джетс» в прошлом сезоне завершили выступления в Кубке Стэнли в 1/4 финала, уступив «Далласу» в серии 2-4.