Сушинский о Рашевском в «Авангарде»: «Хорошее приобретение. Дмитрий будет прогрессировать. Я хотел его забрать в Омск, еще когда он в Санкт‑Петербурге играл»
Максим Сушинский прокомментировал трансфер Дмитрия Рашевского в «Авангард».
– Рашевский – перспективный парень. В «Динамо» у него многое получалось. Думаю, Дмитрий будет прогрессировать. Это хорошее приобретение для «Авангарда».
Если честно, я хотел его забрать в Омск, еще когда Рашевский в Санкт‑Петербурге играл.
– В прессе активно обсуждается сумма выкупа спортивных прав на Рашевского, как считаете, насколько объективна цифра почти в 120 миллионов рублей?
– Цена, мне кажется, зависит от суммы контракта, поэтому она такая, – сказал бывший президент «Авангарда».
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