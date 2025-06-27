Сушинский о Рашевском в «Авангарде»: «Хорошее приобретение. Дмитрий будет прогрессировать. Я хотел его забрать в Омск, еще когда он в Санкт‑Петербурге играл»

Максим Сушинский прокомментировал трансфер Дмитрия Рашевского в «Авангард».

– Рашевский – перспективный парень. В «Динамо» у него многое получалось. Думаю, Дмитрий будет прогрессировать. Это хорошее приобретение для «Авангарда».

Если честно, я хотел его забрать в Омск, еще когда Рашевский в Санкт‑Петербурге играл.

– В прессе активно обсуждается сумма выкупа спортивных прав на Рашевского, как считаете, насколько объективна цифра почти в 120 миллионов рублей?

– Цена, мне кажется, зависит от суммы контракта, поэтому она такая, – сказал бывший президент «Авангарда».