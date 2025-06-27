Агент Рашевского: «Удивляют высказывания ветеранов, что Дмитрий погнался за деньгами. Человеку дали деньги за его труд. Что в этом плохого?»

Агент Дмитрия Рашевского прокомментировал переход в «Авангард».

– Самое главное, все сложилось так, как хотел хоккеист. Был интерес со стороны «Металлурга» и «Авангарда», и при прочих равных он хотел играть в Омске. Хотя и при Андрее Разине, как я считаю, он бы показал зрелищный хоккей, ему близка эта система игры. Но мы проводники желания хоккеистов и всегда идем им навстречу.

Дмитрий не закрыл дверь в НХЛ, поэтому у него было желание играть под руководством североамериканского тренера. И меня удивляют высказывания наших заслуженных ветеранов, что Дмитрий погнался за деньгами. Человеку дали деньги за его труд. Что в этом плохого? В свое время наши ветераны получали квартиры, машины. Они что, были альтруистами? Слишком много лицемерия.

У хоккеиста спортивная жизнь короткая, поэтому ему нужно обеспечить себя, родных и близких. Человек не видел детства и всю жизнь тренируется. Разве плохо, если он может зарабатывать? Надеемся, что в «Авангарде» у Рашевского все сложится и он будет радовать зрителей. Дай бог, что нас допустят до международных соревнований, и он будет играть за сборную России на чемпионатах мира.

– На Рашевского будет серьезное давление – из-за контракта, из-за постоянного обсуждения?

– Пусть будет давление, ничего страшного. Оно и в «Динамо» было, и контракт был немаленький, но он справился. Тем более если он собирается в НХЛ, там тоже будет давление. Я уверен, что все сложится хорошо, – сказал агент Александр Черных, представляющий компанию WINNERS.