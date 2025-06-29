21 российский игрок выбран на драфте НХЛ. В 2024 году было 27, в 2021-м – 29

21 российский хоккеист выбран на драфте НХЛ-2025.

В Лос-Анджелесе завершилась церемония драфта НХЛ-2025. В общей сложности клубы выбрали 224 игрока.

Среди них 21 россиянин: один был задрафтован в первом раунде, пятеро – во втором, трое – в третьем, один – в четвертом, пятеро – в пятом, один – в шестом, пятеро – в седьмом.

Самую высокую позицию среди российских хоккеистов занял Петр Андреянов – «Коламбус» выбрал его под общим 20-м номером.

Драфты НХЛ:

2024 год – 27 российских хоккеистов;

2023 год – 19;

2022 год – 23;

2021 год – 29;

2020 год – 23;

2019 год – 28;

2018 год – 20;

2017 год – 18.

Результаты первого раунда драфта-2023 можно изучить здесь , со второго по седьмой – здесь .