Драфт НХЛ-2025. Сегодня пройдут раунды со 2-го по 7-й
Клубы НХЛ выберут хоккеистов на драфте в раундах со второго по седьмой.
Сегодня в Лос-Анджелесе завершится драфт НХЛ-2025.
Вчера под первым общим номером «Айлендерс» выбрали защитника Мэттью Шефера. Также был задрафтован один россиянин: «Коламбус» взял голкипера Петра Андреянова под 20-м номером.
Драфт НХЛ-2024
Раунды 2-7
Время начала: 19:00 по московскому времени.
Русского вратаря выбрали в топ-20, «Айлендерс» забрали Шефера под №1. Итоги первого раунда драфта НХЛ
Чарльз Баркли, кинопродюсер Брукхаймер, актер Том Грин, музыкант Джордан Дэвис, рестлерша Бэйли и другие знаменитости озвучивали выбор клубов НХЛ в 1-м раунде драфта-2025
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
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