«Каролина» выбрала Фролова под 41-м номером драфта НХЛ, Лиъматова – под 67-м

«Каролина» выбрала Семена Фролова и Курбана Лиъматова на драфте НХЛ-2025.

Сегодня в Лос-Анджелесе проходят раунды драфта НХЛ-2025 со второго по седьмой.

18-летний вратарь Семен Фролов был выбран «Харрикейнс» под общим 41-м номером, 18-летний защитник Курбан Лиъматов – под 67-м.

В регулярном чемпионате МХЛ в сезоне-2024/25 Фролов выступал за МХК «Спартак», «Ладью» и «Крылья Советов», проведя 27 игр.

В плей-офф МХЛ Фролов провел 4 игры за «Спартак », отражая в среднем 90,3% бросков.