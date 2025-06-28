«Каролина» выбрала Фролова под 41-м номером драфта НХЛ, Лиъматова – под 67-м
«Каролина» выбрала Семена Фролова и Курбана Лиъматова на драфте НХЛ-2025.
Сегодня в Лос-Анджелесе проходят раунды драфта НХЛ-2025 со второго по седьмой.
18-летний вратарь Семен Фролов был выбран «Харрикейнс» под общим 41-м номером, 18-летний защитник Курбан Лиъматов – под 67-м.
В регулярном чемпионате МХЛ в сезоне-2024/25 Фролов выступал за МХК «Спартак», «Ладью» и «Крылья Советов», проведя 27 игр.
В плей-офф МХЛ Фролов провел 4 игры за «Спартак», отражая в среднем 90,3% бросков.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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