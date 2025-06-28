«Айлендерс» выбрали Прохорова под 42-м номером драфта НХЛ. У 18-летнего форварда 27 очков в 43 матчах МХЛ

«Айлендерс» выбрали Даниила Прохорова во втором раунде драфта НХЛ-2025.

Сегодня в Лос-Анджелесе проходят раунды драфта НХЛ-2025 со второго по седьмой.

«Айлендерс » выбрали 18-летнего форварда Даниила Прохорова под 42-м номером.

В минувшем сезоне на счету нападающего 27 (20+7) очков в 43 матчах за «Динамо » Санкт-Петербург в регулярном чемпионате МХЛ . В плей-офф Прохоров забил 4 гола в 8 играх.