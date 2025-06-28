«Айлендерс» выбрали Прохорова под 42-м номером драфта НХЛ. У 18-летнего форварда 27 очков в 43 матчах МХЛ
«Айлендерс» выбрали Даниила Прохорова во втором раунде драфта НХЛ-2025.
Сегодня в Лос-Анджелесе проходят раунды драфта НХЛ-2025 со второго по седьмой.
«Айлендерс» выбрали 18-летнего форварда Даниила Прохорова под 42-м номером.
В минувшем сезоне на счету нападающего 27 (20+7) очков в 43 матчах за «Динамо» Санкт-Петербург в регулярном чемпионате МХЛ. В плей-офф Прохоров забил 4 гола в 8 играх.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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