Беттмэн о новом коллективном соглашении: «В НХЛ сложился исключительный баланс – он позволяет всем клубам быть конкурентоспособными. Не удивлен, что мы договорились»

Гэри Беттмэн оценил новое соглашение между НХЛ и профсоюзом игроков.

Ранее стало известно , что обновленный договор будет действовать четыре года: с сезона-2026/27 до конца чемпионата‑2029/30.

Сторонам еще предстоит утвердить соглашение: совет директоров НХЛ и члены профсоюза проголосуют за принятие документа в ближайшее время.

«Это дает всем чувство стабильности, оптимизма и уверенности, что все идет хорошо и продолжит подпитывать рост, который мы наблюдаем сейчас.

В НХЛ сложился исключительный баланс. Он лежит в основе структуры лиги и позволяет всем клубам быть конкурентоспособными.

Мы с Ассоциацией игроков довольно быстро определили наиболее важные для каждой из сторон моменты и уважали их.

Я в восторге от отношений с Марти Уолшем (глава Ассоциации игроков НХЛ – Спортс’‘). То, что он привнес в Ассоциацию и в наши с ней отношения – невероятно позитивно для игры, хоккеистов и для бизнеса.

Мы не всегда соглашаемся друг с другом, но продолжаем разговаривать разумно, вежливо и профессионально, чтобы убедиться, что мы понимаем наши потребности и как их удовлетворить.

Я не удивлен, что нам удалось договориться», – сказал комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн .

НХЛ запросит 2 млрд долларов с новых франшиз в случае расширения. Атланта, Хьюстон, Индианаполис, Новый Орлеан и Остин – в числе претендентов (Daily Faceoff)