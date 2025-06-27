НХЛ и профсоюз могут ввести потолок зарплат в плей-офф и ограничить подписные бонусы в новом коллективном соглашении

НХЛ и профсоюз намерены ввести потолок зарплат в плей-офф.

НХЛ и Ассоциация хоккеистов лиги ведут переговоры о новом коллективном соглашении (CBA). Срок действующего договора рассчитан до сентября 2026 года.

Как сообщает инсайдер Daily Faceoff Фрэнк Серавалли со ссылкой на свои источники, стороны завершают работу над меморандумом о взаимопонимании по продлению действия коллективного соглашения на 4 года – до 15 сентября 2030 года.

«Вот некоторые важные детали соглашения, согласно источникам в лиге и профсоюзе:

НХЛ перейдет на 84-матчевые регулярные чемпионаты с сезона-2026/27. Предсезонка будет сокращена, как ожидается, до четырех игр на команду, а игроки, сыгравшие более 100 игр за карьеру, смогут сыграть максимум в двух предсезонных играх.

Срок контрактов игроков будет ограничен максимум семью годами для игроков, продлевающих контракты со своим текущим клубом, и шестью годами для игроков на рынке свободных агентов. Сезон-2025/26 ознаменует последние восьмилетние контракты в НХЛ.

Комплексный механизм потолка зарплат в плей-офф, который подразумевает множество уловок для учета приобретенных игроков, фактически закроет лазейку с долгосрочным списком травмированных (LTIR), позволяющую командам значительно увеличивать фонд заработной платы за счет использования места, освобожденного из-за травм.

Права на подписание выбранных на драфте игроков будут едиными для всех до 22 лет, независимо от того, из какой лиги выбраны игроки или в какую лигу они перейдут далее.

Запрет отложенных выплат зарплаты в контрактах, который ранее снижал кэпхит по соглашениям. Это один из примеров значительно более строгих договорных ограничений, которые, как ожидается, будут в новом CBA для игроков.

Один из примеров новых ограничений: подписные бонусы будут ограничены 60 процентами. Ранее игроки могли договариваться о том, чтобы получать все, кроме минимальной зарплаты, в качестве подписного бонуса. Теперь, если у вас кэпхит в 10 млн долларов, максимальная сумма, выплачиваемая в подписных бонусах, составит 6 млн долларов.

Игроки по-прежнему смогут получить больше 60 процентов в подписных бонусах, но эта разница будет зависеть от расчетов выкупа контракта.

Фонд бонусов плей-офф Кубка Стэнли значительно увеличится, почти вдвое по сравнению с предыдущей суммой.

Создание позиции «постоянного» экстренного запасного вратаря», – написал Серавалли.

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