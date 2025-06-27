  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • НХЛ и профсоюз могут ввести потолок зарплат в плей-офф и ограничить подписные бонусы в новом коллективном соглашении
2

НХЛ и профсоюз могут ввести потолок зарплат в плей-офф и ограничить подписные бонусы в новом коллективном соглашении

НХЛ и профсоюз намерены ввести потолок зарплат в плей-офф.

НХЛ и Ассоциация хоккеистов лиги ведут переговоры о новом коллективном соглашении (CBA). Срок действующего договора рассчитан до сентября 2026 года.

Как сообщает инсайдер Daily Faceoff Фрэнк Серавалли со ссылкой на свои источники, стороны завершают работу над меморандумом о взаимопонимании по продлению действия коллективного соглашения на 4 года – до 15 сентября 2030 года.

«Вот некоторые важные детали соглашения, согласно источникам в лиге и профсоюзе:

НХЛ перейдет на 84-матчевые регулярные чемпионаты с сезона-2026/27. Предсезонка будет сокращена, как ожидается, до четырех игр на команду, а игроки, сыгравшие более 100 игр за карьеру, смогут сыграть максимум в двух предсезонных играх. 

Срок контрактов игроков будет ограничен максимум семью годами для игроков, продлевающих контракты со своим текущим клубом, и шестью годами для игроков на рынке свободных агентов. Сезон-2025/26 ознаменует последние восьмилетние контракты в НХЛ.

Комплексный механизм потолка зарплат в плей-офф, который подразумевает множество уловок для учета приобретенных игроков, фактически закроет лазейку с долгосрочным списком травмированных (LTIR), позволяющую командам значительно увеличивать фонд заработной платы за счет использования места, освобожденного из-за травм.

Права на подписание выбранных на драфте игроков будут едиными для всех до 22 лет, независимо от того, из какой лиги выбраны игроки или в какую лигу они перейдут далее.

Запрет отложенных выплат зарплаты в контрактах, который ранее снижал кэпхит по соглашениям. Это один из примеров значительно более строгих договорных ограничений, которые, как ожидается, будут в новом CBA для игроков.

Один из примеров новых ограничений: подписные бонусы будут ограничены 60 процентами. Ранее игроки могли договариваться о том, чтобы получать все, кроме минимальной зарплаты, в качестве подписного бонуса. Теперь, если у вас кэпхит в 10 млн долларов, максимальная сумма, выплачиваемая в подписных бонусах, составит 6 млн долларов.

Игроки по-прежнему смогут получить больше 60 процентов в подписных бонусах, но эта разница будет зависеть от расчетов выкупа контракта.

Фонд бонусов плей-офф Кубка Стэнли значительно увеличится, почти вдвое по сравнению с предыдущей суммой.

Создание позиции «постоянного» экстренного запасного вратаря», – написал Серавалли. 

НХЛ может наказать «Эдмонтон» из-за обхода потолка зарплат. Клуб вернул Кэйна из долгосрочного списка травмированных в плей-офф

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Daily Faceoff
потолок зарплат
logoКубок Стэнли
logoАссоциация игроков НХЛ
коллективное соглашение
logoНХЛ
травмы
деньги
Драфт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Генменеджер «Анахайма» об обмене Зеграса: «Контракт-мост позволил нам подробнее изучить игрока. Мы освободили место под потолком – сейчас у нас его много»
1024 июня, 04:30
Марнер может подписать контракт на 2 года и 12-13 млн долларов за сезон. Потолок зарплат в НХЛ должен вырасти до 113,5 млн к сезону-2027/28 (Пьер ЛеБрюн)
2022 июня, 08:46
«Эдмонтон» удивлен расследованием возможного обхода потолка зарплат. Причина – вторая операция Кэйна, которая затормозила восстановление после первой
521 июня, 04:50
Главные новости
Черкас о Кузнецове: «Риски брать его – большие. Он мастер, но, как говорит президент, есть нюанс. Евгений – дорогой игрок, требует хорошего контракта»
112 минут назад
Губерниев о Кузнецове: «Он игрок уровня основного состава, пожалуй, любой команды НХЛ. Если Женя снова зажжет свою звезду за океаном, будет очень приятно»
435 минут назад
Пустозеров принял квалификационное предложение «Ак Барса». Контракт – на год
144 минуты назад
Гендиректор «Динамо» об обмене Рашевского: «Решение далось тяжело и принималось на самом высшем уровне – такие предложения поступают не каждый день»
3сегодня, 09:53
Сопин о Рашевском: «Прогрессирующий форвард с хорошим броском и чувством гола усилит атаку «Авангарда». Мы рады, что удалось договориться о переходе»
1сегодня, 09:33
Вайсфельд о Дацюке: «Я вообще не предполагал, что он станет игроком НХЛ. Он единственный хоккеист, которого не было в моих списках и который не просто заиграл, а стал звездой»
сегодня, 09:25
Роман Ротенберг: «Что будет со мной дальше – время покажет. Пока занимаюсь детским хоккеем, образованием детей»
11сегодня, 09:06
«Авангард» выменял Рашевского у «Динамо» на денежную компенсацию
27сегодня, 08:48
Гончар, Бержерон, Прайс, Кит Ткачак, Гецлаф, Зеттерберг – в числе кандидатов на попадание в Зал славы в 2026 году по версии ESPN
17сегодня, 08:39
«Лос-Анджелес» может обменять 24-й выбор на драфте-2025. Клуб изучает рынок (The Fourth Period)
1сегодня, 08:19
Ко всем новостям
Последние новости
«Амур» выменял права на Петькова у «Адмирала» на денежную компенсацию
30 минут назад
«Нефтехимик» подписал контракт с Чмыховым на год
сегодня, 09:47
«Автомобилист» продлил контракт с Овчинниковым на год
сегодня, 08:57
Юрий Новиков: «Нам нужна организация, которая участвовала бы в судьбе ребят, оказавшихся в сложной ситуации. Они должны знать, что у них есть опора»
2сегодня, 07:59
Щитов о Комтуа: «Если он останется, это будет большим усилением для «Динамо». В плей-офф Максим был незаменимым»
4сегодня, 05:56
Броссо о переходе в «Динамо»: «Москва – потрясающий город, один из лучших в мире. Возвращение сюда – приятный бонус»
сегодня, 05:49
Светлов о будущем Кузнецова: «Евгений провел противоречивый сезон в СКА. Если у него будут горящие глаза Радулова, проблем с клубом не возникнет – по обе стороны океана»
2сегодня, 05:20
Вячеслав Быков: «Гончар много сделал для пропаганды хоккея в России и Северной Америке. Он достоин быть среди уважаемых спортсменов в Зале славы»
4сегодня, 04:59
«Вашингтон» продлил контракт с Рыбински на год
2сегодня, 04:55
«Коламбус» выменял Гонса у «Миннесоты» на Батлера
1сегодня, 04:39