НХЛ запросит 2 млрд долларов с новых франшиз в случае расширения. Атланта, Хьюстон, Индианаполис, Новый Орлеан и Остин – в числе претендентов (Daily Faceoff)
По информации Daily Faceoff, об этом сообщили всем заинтересованным сторонам.
Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн заявлял, что официальных заявок на вступление в лигу пока не было. Отмечается, что неформальные диалоги ведутся сразу с несколькими инициативными группами.
Совет директоров лиги поддерживает и считает главными претендентами на место в НХЛ Атланту, Хьюстон, Индианаполис, Новый Орлеан и Остин.
Ранее в Атланте одобрили строительство арены на 18 тысяч зрителей и стоимостью 3 млрд долларов под команду НХЛ.
Последними клубами, пополнившими НХЛ, стали «Вегас» в 2017 году (заплатил вступительный взнос в 500 млн долларов) и «Сиэтл» в 2021-м (650 млн долларов).
Владельцы клубов НХЛ обсудят расширение лиги. Команды из Хьюстона и Атланты – главные кандидаты на включение