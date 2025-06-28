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НХЛ запросит 2 млрд долларов с новых франшиз в случае расширения. Атланта, Хьюстон, Индианаполис, Новый Орлеан и Остин – в числе претендентов (Daily Faceoff)

НХЛ запросит 2 млрд долларов с новых клубов в случае расширения.

По информации Daily Faceoff, об этом сообщили всем заинтересованным сторонам.

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн заявлял, что официальных заявок на вступление в лигу пока не было. Отмечается, что неформальные диалоги ведутся сразу с несколькими инициативными группами.

Совет директоров лиги поддерживает и считает главными претендентами на место в НХЛ Атланту, Хьюстон, Индианаполис, Новый Орлеан и Остин.

Ранее в Атланте одобрили строительство арены на 18 тысяч зрителей и стоимостью 3 млрд долларов под команду НХЛ.

Последними клубами, пополнившими НХЛ, стали «Вегас» в 2017 году (заплатил вступительный взнос в 500 млн долларов) и «Сиэтл» в 2021-м (650 млн долларов).

Владельцы клубов НХЛ обсудят расширение лиги. Команды из Хьюстона и Атланты – главные кандидаты на включение

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Daily Faceoff
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