  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • НХЛ и Ассоциация игроков договорились о продлении коллективного соглашения до 2030 года. Регулярку расширят до 84 матчей
8

НХЛ и Ассоциация игроков договорились о продлении коллективного соглашения до 2030 года. Регулярку расширят до 84 матчей

НХЛ и Ассоциация игроков договорились о продлении коллективного соглашения.

Договор продлен на четыре года и будет действовать до конца сезона‑2029/30.

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн, его заместитель Билл Дэйли, исполнительный директор NHLPA Марти Уолш и его помощник Рон Хэйнси сообщили, что достигнуто принципиальное соглашение. Ожидается голосование для ратификации обеими сторонами.

Новый коллективный договор не предусматривает существенных изменений в финансовой структуре. В рамках сделки регулярку расширят до 84 матчей, а число предсезонных матчей сократится с шести до четырех для каждой команды.

Нынешний коллективный договор, подписанный в 2013 году и продленный в 2020 году, действует до 15 сентября 2026 года.

Ранее сообщалось, что НХЛ и профсоюз могут ввести потолок зарплат в плей-офф и ограничить подписные бонусы в новом коллективном соглашении.

Опубликовано: Sports
Источник: сайт НХЛ
logoАссоциация игроков НХЛ
logoРейнджерс
logoБостон
logoКаролина
logoВашингтон
logoТампа-Бэй
logoФлорида
logoНью-Джерси
logoПиттсбург
logoТоронто
logoАйлендерс
logoЭдмонтон
logoГэри Беттмэн
logoНХЛ
logoБилл Дэйли
logoМарти Уолш
logoРон Хэйнси
коллективное соглашение
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
НХЛ и профсоюз могут ввести потолок зарплат в плей-офф и ограничить подписные бонусы в новом коллективном соглашении
11сегодня, 10:36
НХЛ и профсоюз могут обсуждать сокращение максимальных сроков контрактов в новом коллективном соглашении
10вчера, 08:55
НХЛ может расширить регулярку до 84 матчей в новом коллективном соглашении. Количество предсезонных игр сократят
25вчера, 01:15
Хэйнси о налоговых ставках: «Питтсбург», «Чикаго», «Лос-Анджелес», «Детройт» правили лигой 12 лет. Кросби, Малкин, Маршанд могли бы сорвать куш на рынке, но сделали выбор в пользу команды»
66 июня, 08:58
Главные новости
Агент Рашевского: «Удивляют высказывания ветеранов, что Дмитрий погнался за деньгами. Человеку дали деньги за его труд. Что в этом плохого?»
10 минут назад
Зарплата Рашевского в «Авангарде» – 50 млн рублей в первый год и 65 млн во второй
7сегодня, 17:25
«Торонто» и Таварес продлили контракт на 4 года. Среднегодовая зарплата – 4,38 млн долларов
38сегодня, 17:10
Агент Кузнецова: «Евгений способен быть звездой НХЛ и минимум 5 лет играть на высоком уровне»
14сегодня, 16:48
Рашевский об уходе из «Динамо»: «Клуб вырастил меня, дал путевку в большой хоккей. Но нужно что‑то менять, чтобы развиваться. Надеюсь не уронить честь динамовского воспитанника»
6сегодня, 15:58
Дмитрий Губерниев: «Кузнецов способен быть на ведущих ролях в НХЛ, если обойдется без травм. Очень талантливый человек»
9сегодня, 15:44
«Витязь» исключен из состава участников КХЛ. Игрокам присвоен статус неограниченно свободных агентов
51сегодня, 15:27
Оклад экс-защитника «Чикаго» Калынака в «Ак Барсе» – 34 млн рублей в год
7сегодня, 15:22
«Эдмонтон» продлил контракт с Фредериком на 8 лет, кэпхит – 3,85 млн долларов
45сегодня, 15:02
Бабаев о Кузнецове в НХЛ: «Раз доверия и комфорта в КХЛ нет, он будет играть в Америке. Ротенбергу Женя не подошел по игровым качествам, вопросов нет»
16сегодня, 14:06
Ко всем новостям
Последние новости
Таварес о продлении контракта с «Торонто»: «Задача вернуть Кубок Стэнли подталкивает нас вперед. Лучшее еще впереди»
26 минут назад
«Спартак» подпишет контракт с форвардом Локхартом, выступавшим за «Куньлнуь»
1сегодня, 16:58
Могильный о том, была ли для него болезненной тема долгого невключения в Зал славы: «Для кого? Как она может быть болезненной? Это же не от меня зависело»
сегодня, 16:32
Сорокин о том, где сильнее бросают – в России или в НХЛ: «И там, и там хорошо бросали. В США чуть точнее. Но было сложно и тут, и там»
сегодня, 16:18
Донсков будет тренером Канады на ЧМ-2026 и ассистентом на Олимпиаде-2026. Он работал в «Далласе» и «Вегасе»
1сегодня, 14:54
Иск против экс-тренера «Чикаго» о сексуальном насилии рассмотрит суд присяжных. Олдрич якобы предлагал игроку оральный секс
2сегодня, 14:27
«Адмирал» подписал контракт с Кайлом Олсоном на год. У канадского форварда 54 очка в 50 матчах за «Зволен»
3сегодня, 13:51
Кэйн про обмен в «Ванкувер»: «Эдмонтон» был классным этапом: меня приняли, я влюбился в город. Благодарен, что мне помогли перейти в клуб, где будет комфортно»
3сегодня, 13:39
«Монреаль» и «Сент-Луис» ведут переговоры об обмене Добсона из «Айлендерс»
9сегодня, 13:21
Десятков может возглавить «Куньлунь». Он тренировал «Витязь» (Артур Хайруллин)
3сегодня, 13:07