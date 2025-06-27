НХЛ и Ассоциация игроков договорились о продлении коллективного соглашения до 2030 года. Регулярку расширят до 84 матчей
Договор продлен на четыре года и будет действовать до конца сезона‑2029/30.
Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн, его заместитель Билл Дэйли, исполнительный директор NHLPA Марти Уолш и его помощник Рон Хэйнси сообщили, что достигнуто принципиальное соглашение. Ожидается голосование для ратификации обеими сторонами.
Новый коллективный договор не предусматривает существенных изменений в финансовой структуре. В рамках сделки регулярку расширят до 84 матчей, а число предсезонных матчей сократится с шести до четырех для каждой команды.
Нынешний коллективный договор, подписанный в 2013 году и продленный в 2020 году, действует до 15 сентября 2026 года.
Ранее сообщалось, что НХЛ и профсоюз могут ввести потолок зарплат в плей-офф и ограничить подписные бонусы в новом коллективном соглашении.