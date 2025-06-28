Глава профсоюза игроков НХЛ о продлении коллективного соглашения до 2030 года: «У нас были очень хорошие дискуссии с лигой. Не во всем мы пришли к согласию, но не было и серьезных споров»

Глава профсоюза игроков НХЛ высказался о продлении коллективного соглашения.

Лига и Ассоциация игроков договорились продлить коллективный договор до 2030 года.

«Когда я начал работать в профсоюзе два с половиной года назад, мы сразу заговорили о переговорах по соглашению. Одна из первых встреч с Гэри Беттмэном была посвящена тому, есть ли способ учесть динамику развития хоккея применительно к коллективному договору.

Мы говорили о Турнире четырех наций, Олимпиаде, Кубке мира и обо всех замечательных событиях, которые происходят в этом виде спорта. Мы подумали, что было бы неплохо сдвинуть это дело с мертвой точки.

У нас были очень хорошие дискуссии с лигой, и Гэри уже говорил об этом. Не во всем мы пришли к согласию, но не было и серьезных споров. Прежде всего мы говорили о том, как не отставать от жизни и двигаться вперед», – сказал Марти Уолш.

Локаута в НХЛ до 2030-го не будет. Но регулярка увеличится, контракты уменьшатся, а в плей-офф введут потолок