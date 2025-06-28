Коньков о пиве на стадионах: «Совместить пиво и поход на матч – хорошая история. Его продажа – большая статья доходов»

Сергей Коньков заявил, что продажа пива на стадионах принесет много денег.

Соответствующий запрет действует с 2005 года.

«Политика нравственного характера – это одна история. С другой стороны, совместить пиво и поход на матч – это хорошая история. Надо смотреть на этот вопрос в контексте спортивных мероприятий.

Продажа пива – это большая статья доходов. Здесь надо понять, что важнее – коммерческая составляющая или какие-то другие вещи», – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков .

Депутат Свищев о продаже пива на стадионах: «Пройдет опрос населения, который проводится с участием РФС, оценка результатов. Будет реальная картина ситуации»