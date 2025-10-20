Агент Савикова: «Сами ждем новостей о будущем Егора. Надеемся на положительный исход, но пока ситуация осталась прежней»
Агент Егора Савикова высказался о будущем хоккеиста.
22-летний защитник является ограниченно свободным агентом без действующего контракта. В прошлом сезоне он провел 49 матчей за «Спартак» и набрал 16 (2+14) очков при полезности «плюс 12».
Сообщалось, что «Спартак» предлагал Егору Савикову новый контракт с зарплатой 8-9 млн рублей за сезон.
«Сами ждем новостей о будущем Егора Савикова. Периодически какие-то диалоги с другими клубами всплывают.
Надеемся на положительный исход, но пока ситуация осталась прежней», – сказал агент Александр Черных.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
