Никитин о 5:3 с «Динамо» Минск: «Командная победа. Спронг – молодчик, забил нужные голы и сделал свою часть работы, как и многие ребята»

Игорь Никитин высказался после победы над минским «Динамо» (5:3).

Дэниэл Спронг забил 2 гола в этом матче. 28-летний форвард вернулся в состав ЦСКА после того, как пропустил игры против «Локомотива» (1:4) и «Торпедо» (1:0).

– Как оцените игру Спронга? Он соответствует вашим требованиям?

– У нас команда, все внесли вклад в победу, Спронг не исключение, требования хоккея пошли ему на пользу. Сегодня – молодчик, забил нужные голы и сделал свою часть работы, как и многие ребята. Я бы не заострял внимание на Спронге, командная победа.

– Почему решили забрать у Нестерова капитанскую нашивку и отдать Карнаухову?

– Здесь нет никакой подоплеки, просто хотелось снять груз с Никиты, освежить команду. У нас не все гладко и просто, о роли Никиты в раздевалке любой скажет. Надо спросить у Никиты, давила ли на него нашивка, но думаю, на таких хоккеистов такие вещи не давят.

Хотели дать ему глоток воздуха, но на капитана стала дополнительная нагрузка в раздевалке. Для меня это не подоплека, это часть работы.

– Спронг сегодня менялся одним из первых, не убегал «рыбачить» на синюю линию. Были заметны последствия?

– Мне кажется, в сегодняшней игре он делал правильные вещи, играл в командный хоккей и реализовал, – сказал главный тренер ЦСКА Игорь Никитин.