Артем Ильенко: «Всегда стараюсь быть нацеленным на ворота, пока не так часто удается их поражать. Про стопроцентную готовность говорить рано»

Артем Ильенко высказался о своей игре в этом сезоне.

Нападающий набрал 3 (1+2) балла в 15 играх сезона.

– Артем, у тебя в каждом матче есть моменты, когда ты буквально штурмуешь ворота. Можно сказать, что ты сейчас в оптимальной форме и готов на сто процентов?

– Всегда стараюсь быть нацеленным на ворота, потому что пока не так часто удается их поражать. За игру немного таких шансов выпадает, вот и пытаюсь использовать по полной любую возможность в атаке, так как больше приходится играть в меньшинстве, обороняясь в своей зоне.

Про стопроцентную готовность говорить, думаю, рано. Самая главная часть сезона у нас сами знаете когда, надо к ней готовиться и в каждом матче регулярного чемпионата стараться показать свою лучшую игру, – сказал нападающий «Динамо » Артем Ильенко .