Кудашов об обмене Броссо: «Считаю его хорошим игроком. Черных кошек в темной комнате никаких нет, просто нам нужно усилить другие позиции. Как говорят в Америке – это просто бизнес»

Алексей Кудашов высказался об обмене Девина Броссо из «Динамо» в «Салават».

Тренер «Динамо» ответил на вопрос о том, пожалел ли он о раннем расставании с Броссо.

«Нет, не пожалел. Пока не хочу об этом говорить, но я считаю его хорошим игроком и желаю удачи.

Черных кошек в темной комнате никаких нет, просто нам нужно усилить другие позиции. Как говорят в Америке – это просто бизнес», – сказал главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов .

Броссо перешел в «Салават» из «Динамо» в обмен на денежную компенсацию. Форвард набрал 5 очков в 12 матчах сезона КХЛ