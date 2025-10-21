Кудашов об обмене Броссо: «Считаю его хорошим игроком. Черных кошек в темной комнате никаких нет, просто нам нужно усилить другие позиции. Как говорят в Америке – это просто бизнес»
Алексей Кудашов высказался об обмене Девина Броссо из «Динамо» в «Салават».
Тренер «Динамо» ответил на вопрос о том, пожалел ли он о раннем расставании с Броссо.
«Нет, не пожалел. Пока не хочу об этом говорить, но я считаю его хорошим игроком и желаю удачи.
Черных кошек в темной комнате никаких нет, просто нам нужно усилить другие позиции. Как говорят в Америке – это просто бизнес», – сказал главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов.
Броссо перешел в «Салават» из «Динамо» в обмен на денежную компенсацию. Форвард набрал 5 очков в 12 матчах сезона КХЛ
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: ТАСС
