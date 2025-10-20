  • Спортс
  Сапего о том, что лидирует в СКА по числу блокшотов: «Ловить шайбы на себя – часть функционала защитника. Стараюсь сделать все, что от меня зависит, чтобы команда побеждала»
Сапего о том, что лидирует в СКА по числу блокшотов: «Ловить шайбы на себя – часть функционала защитника. Стараюсь сделать все, что от меня зависит, чтобы команда побеждала»

Сергей Сапего высказался о том, что лидирует в СКА по числу блокшотов.

– С начала сезона вы удерживаете первое место в команде по количеству блокшотов. Как вы стали лучше?

– Думаю, что ловить шайбы на себя – это часть функционала защитника, которая обязательно должна присутствовать в игре.

Это неотъемлемая часть нашей работы, которую я просто стараюсь выполнять: выхожу в меньшинстве, ловлю на себя. Стараюсь сделать все, что от меня зависит, чтобы команда побеждала.

– По итогам прошлого сезона вы были лишь пятым защитником СКА по количеству блокированных бросков. Согласны ли вы с тем, что в прошлом сезоне блокшотов у игроков СКА не хватало, особенно у нападающих?

– В прошлом сезоне я не так много матчей сыграл, поэтому, скорее всего, оказался лишь пятым в команде.

Все ребята хотят помочь команде и ловят на себя, но многое зависит от самой игры. Возможно, в прошлом сезоне мы больше играли в атаке, поэтому меньше ловили на себя.

– Капитан «СКА-1946» Иван Корнилов сказал однажды в интервью, что ему даже нравится ловить на себя шайбы. А вы получаете удовольствие от этого?

– (улыбается) Нет, это не слишком приятно. Но повторюсь: это часть работы, поэтому делаю все, что от меня зависит, несмотря на полученные травмы. О том, что может произойти в эти моменты, ты не думаешь – ты просто ловишь на себя и играешь, – сказал защитник СКА Сергей Сапего.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Охтинский пресс-центр
