Кудашов о 2:3 от «Локомотива»: «В меньшинстве хорошо играли, самоотверженность была, интрига. Надо было минимум в овертайм уходить. Жаль, что не взяли очков, сами виноваты»
– Думаю, неплохая игра получилась. Очень жаль, что не взяли очков в ней. Сами виноваты.
– Можно ли сказать, что причиной поражения стало отсутствие игроков из топ-6?
– Причиной поражения стал «Локомотив». Они причина поражения.
– В атаке был экспериментальный состав. Те, кто зашел в состав, оправдали ваши надежды? Понравилось ли вам?
– А вам понравилось? Честно.
– Не все.
– А мне понравились. Команда была хорошо настроена, хорошо двигалась, все выполняла. Да, наделали… Но нельзя сказать, что ты сам себе проиграл, когда играешь с «Локомотивом». Соперник заслужил эти голы. Тем не менее все делали свое дело.
– Вы не могли предположить, что Комтуа заболеет, а Пакетт получит повреждение…
– А вы откуда знаете? Они по разным делам ушли, я сказал. Дела разные делают. Я ничего не сказал.
– Кто-то выйдет к «Спартаку»?
– Не знаю, честно.
– Какой был самый приятный эпизод?
– Было много хороших моментов. В меньшинстве хорошо играли, самоотверженность была, атмосфера отличная. Интрига была. Обидно упускать. Надо было минимум в овертайм уходить, – сказал главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов.