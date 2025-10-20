Кудашов о 2:3 от «Локомотива»: «В меньшинстве хорошо играли, самоотверженность была, интрига. Надо было минимум в овертайм уходить. Жаль, что не взяли очков, сами виноваты»

Алексей Кудашов высказался о поражении в матче с «Локомотивом» (2:3).

– Думаю, неплохая игра получилась. Очень жаль, что не взяли очков в ней. Сами виноваты.

– Можно ли сказать, что причиной поражения стало отсутствие игроков из топ-6?

– Причиной поражения стал «Локомотив ». Они причина поражения.

– В атаке был экспериментальный состав. Те, кто зашел в состав, оправдали ваши надежды? Понравилось ли вам?

– А вам понравилось? Честно.

– Не все.

– А мне понравились. Команда была хорошо настроена, хорошо двигалась, все выполняла. Да, наделали… Но нельзя сказать, что ты сам себе проиграл, когда играешь с «Локомотивом». Соперник заслужил эти голы. Тем не менее все делали свое дело.

– Вы не могли предположить, что Комтуа заболеет, а Пакетт получит повреждение…

– А вы откуда знаете? Они по разным делам ушли, я сказал. Дела разные делают. Я ничего не сказал.

– Кто-то выйдет к «Спартаку»?

– Не знаю, честно.

– Какой был самый приятный эпизод?

– Было много хороших моментов. В меньшинстве хорошо играли, самоотверженность была, атмосфера отличная. Интрига была. Обидно упускать. Надо было минимум в овертайм уходить, – сказал главный тренер московского «Динамо » Алексей Кудашов .