  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Спронг сделал дубль в матче с минским «Динамо». Форвард вернулся в состав ЦСКА после пропуска 2 игр
3

Спронг сделал дубль в матче с минским «Динамо». Форвард вернулся в состав ЦСКА после пропуска 2 игр

Дэниэл Спронг сделал дубль в матче с минским «Динамо».

ЦСКА обыграл «Динамо» Минск в игре Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 5:3.

Нападающий клуба из Москвы Дэниэл Спронг забил 2 гола в этом матче.

Сегодня 28-летний форвард вернулся в состав ЦСКА после того, как пропустил игры против «Локомотива» (1:4) и «Торпедо» (1:0). Сообщалось, что поведением нападающего был недоволен главный тренер клуба Игорь Никитин. Спронг был временно отстранен от тренировок.

Всего на счету игрока теперь 16 (7+9) баллов в 15 играх сезона.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
logoДэниэл Спронг
logoЦСКА
logoКХЛ
logoДинамо Минск
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Спронг вернулся в состав ЦСКА, Карнаухов будет капитаном в матче с минским «Динамо»
сегодня, 15:56
Артюхин о Спронге в ЦСКА: «Ему нужно меняться либо искать другую команду. Тренера не устроит хоккеист, играющий во что-то свое»
сегодня, 13:37
Плющев о том, что ЦСКА вывел Спронга из состава: «Если эта фигура токсичная, никакие уговоры не помогут. Мой опыт говорит о том, что таких игроков нужно сразу убирать!»
8сегодня, 04:58
Главные новости
НХЛ. «Рейнджерс» сыграют с «Миннесотой», «Филадельфия» – с «Сиэтлом», «Монреаль» примет «Баффало», «Вегас» против «Каролины»
181 минуту назад
Кудашов о 2:3 от «Локомотива»: «В меньшинстве хорошо играли, самоотверженность была, интрига. Надо было минимум в овертайм уходить. Жаль, что не взяли очков, сами виноваты»
18 минут назад
Никитин не согласен с удалением Провольнева в игре с «Динамо» Минск: «КХЛ должна разобраться, лайнсмен единолично решил момент. Кто будет нести ответственность?»
238 минут назад
Хартли о работе в «Локомотиве»: «В «Авангарде» мы перестроили не только команду, но и весь бренд. А здесь команда-чемпион, многие знают, как выигрывать, много ветеранов. Ситуации разные»
46 минут назад
Спронг о пропуске 2 матчей ЦСКА: «Слухи эскалировали ситуацию. Я не злюсь на журналистов, понимаю, что писать – ваша работа, но все сказанное в прессе было неправдой»
сегодня, 19:59
Кудашов о 1-м голе «Локомотива»: «Шайба в судью попадает. Неужели они не видят, где надо располагаться? Человек стоит, вообще не реагирует»
3сегодня, 19:54
«Калгари» поместил Мироманова на драфт отказов. Кэпхит защитника – 1,25 млн долларов
3сегодня, 19:39
КХЛ. ЦСКА обыграл «Динамо» Минск, «Локомотив» победил «Динамо» Москва
175сегодня, 19:09
Анас из «Динамо» Минск забил с отрицательного угла в матче с ЦСКА: «Классное решение от нашего нападающего»
2сегодня, 18:59Фото
«Локомотив» одержал 700-ю победу в КХЛ. Команда Хартли обыграла «Динамо»
8сегодня, 18:34
Ко всем новостям
Последние новости
Хартли о Радулове: «У него эмоции никогда не кончаются. Сравнение с Ковальчуком правильное, оба отличные лидеры»
6 минут назад
Квартальнов о 3:5 от ЦСКА: «Вбрасывания нас уничтожили, особенно в первые два периода в своей зоне. Сразу отдаем инициативу. Ну и игра в спецбригаде, у соперника был большой гандикап»
27 минут назад
«Динамо» Минск проиграло 4 из 5 последних матчей. Команда Квартальнова идет 5-й на Западе
1сегодня, 19:26
Сапего о том, что лидирует в СКА по числу блокшотов: «Ловить шайбы на себя – часть функционала защитника. Стараюсь сделать все, что от меня зависит, чтобы команда побеждала»
1сегодня, 18:49
Артем Ильенко: «Всегда стараюсь быть нацеленным на ворота, пока не так часто удается их поражать. Про стопроцентную готовность говорить рано»
1сегодня, 17:58
Агент Шикина: «Мы разговаривали с «Нефтехимиком». На наш взгляд, им нужно усиление вратарской позиции, но пока ситуация без изменений»
1сегодня, 17:46
Агент Савикова: «Сами ждем новостей о будущем Егора. Надеемся на положительный исход, но пока ситуация осталась прежней»
3сегодня, 17:14
Дементьев об игре Овечкина: «Он набирает ход, практически весь чемпионат еще впереди. Я рад, что он забросил первую шайбу, это вселяет определенную уверенность»
сегодня, 16:59
Столарц после 3:4 от «Сиэтла»: «Может, мы можем взять пример с них и начать пробиваться к воротам. Прошло 6 матчей, хватит. «Торонто» нужно начать набирать обороты»
сегодня, 16:55
«Сочи» поместил Мокрушева в список отказов (Metaratings)
2сегодня, 16:10