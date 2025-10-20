Спронг сделал дубль в матче с минским «Динамо». Форвард вернулся в состав ЦСКА после пропуска 2 игр
Дэниэл Спронг сделал дубль в матче с минским «Динамо».
ЦСКА обыграл «Динамо» Минск в игре Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 5:3.
Нападающий клуба из Москвы Дэниэл Спронг забил 2 гола в этом матче.
Сегодня 28-летний форвард вернулся в состав ЦСКА после того, как пропустил игры против «Локомотива» (1:4) и «Торпедо» (1:0). Сообщалось, что поведением нападающего был недоволен главный тренер клуба Игорь Никитин. Спронг был временно отстранен от тренировок.
Всего на счету игрока теперь 16 (7+9) баллов в 15 играх сезона.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
