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Кожевников о словах Майорова про алкоголь: «В советском хоккее неплохо выпивали, но регулярно выигрывали ЧМ и ОИ. В XXI веке молодежь почти не пьет, но золота нет. Делайте выводы!»

Александр Кожевников ответил на слова Бориса Майорова, назвавшего его выпивохой.

– Александр Викторович, ваши противники из интернета в восторге – в прессе выступил Борис Александрович Майоров, который вспомнил, как вы в годы хоккейной карьеры выпивали и доставляли ему, главе «Спартака», всяческие неприятности…

– (смеется) Посмотрел выдержки из этого интервью на хоккейных сайтах. Скажу главное: Борис Александрович – легенда нашего хоккея и моего любимого «Спартака», в свое время старался соответствовать его образу идеального крайнего форварда, для меня, мальчишки из Пензы, он в общем-то был хоккейным кумиром. Вот что в первую очередь должен знать спортивный болельщик.

Если про интервью, то Борису Александровичу уже 87 лет, он сохранил если не четкость в воспоминаниях, то спортивную злость. Во всяком случае список «мерзавцев» у него с каждым годом растет – и мне было приятно оказаться в самом свежем, последнем, вслед за Тихоновым, Юрзиновым, Якушевым и Овечкиным (смеется).

– Молодежь скажет, что вы дипломатично уходите от ответа на главный вопрос современной спортивной журналистики. Задаем его в лоб: так вы пили?

– Ребята, это не тайна – в советском хоккее неплохо выпивали. Но еще лучше, пожалуй, делали только одно дело – играли в хоккей и регулярно выигрывали для 300-миллионной державы золото чемпионатов мира, Олимпийских игр и Кубков Канады.

В XXI веке молодежь другая – сидит в телефонах и компьютерах, почти не пьет, может, разве что покуривает и понюхивает. Но золота нет. Как и новых Майоровых. Делайте выводы! – сказал двукратный олимпийский чемпион. 

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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Russia-Hockey.ru
logoВиктор Тихонов
алкоголь и спорт
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logoСборная России по хоккею с шайбой
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