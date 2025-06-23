Кожевников о словах Майорова про алкоголь: «В советском хоккее неплохо выпивали, но регулярно выигрывали ЧМ и ОИ. В XXI веке молодежь почти не пьет, но золота нет. Делайте выводы!»

Александр Кожевников ответил на слова Бориса Майорова, назвавшего его выпивохой.

– Александр Викторович, ваши противники из интернета в восторге – в прессе выступил Борис Александрович Майоров, который вспомнил, как вы в годы хоккейной карьеры выпивали и доставляли ему, главе «Спартака», всяческие неприятности…

– (смеется) Посмотрел выдержки из этого интервью на хоккейных сайтах. Скажу главное: Борис Александрович – легенда нашего хоккея и моего любимого «Спартака», в свое время старался соответствовать его образу идеального крайнего форварда, для меня, мальчишки из Пензы, он в общем-то был хоккейным кумиром. Вот что в первую очередь должен знать спортивный болельщик.

Если про интервью, то Борису Александровичу уже 87 лет, он сохранил если не четкость в воспоминаниях, то спортивную злость. Во всяком случае список «мерзавцев» у него с каждым годом растет – и мне было приятно оказаться в самом свежем, последнем, вслед за Тихоновым , Юрзиновым , Якушевым и Овечкиным (смеется).

– Молодежь скажет, что вы дипломатично уходите от ответа на главный вопрос современной спортивной журналистики. Задаем его в лоб: так вы пили?

– Ребята, это не тайна – в советском хоккее неплохо выпивали. Но еще лучше, пожалуй, делали только одно дело – играли в хоккей и регулярно выигрывали для 300-миллионной державы золото чемпионатов мира, Олимпийских игр и Кубков Канады.

В XXI веке молодежь другая – сидит в телефонах и компьютерах, почти не пьет, может, разве что покуривает и понюхивает. Но золота нет. Как и новых Майоровых. Делайте выводы! – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Майоров о Кожевникове: «Организм по два литра принимал, что ли? Нарушитель из нарушителей. Приходит после выходного – амбре на пять метров! Сказал: «Зачем нажраться до такой степени?»