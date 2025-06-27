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Щитов о пиве на стадионах: «Если человек хочет выпить на хоккее, почему бы и нет? Под воздействием алкоголя просыпается аппетит, люди купят пиццу, оставят больше денег»

Никита Щитов выступил за отмену запрета на продажу пива на стадионах.

«Люди приходят на стадион после тяжелого рабочего дня. Почему им нельзя выпить пива? Они имеют на это право.

Я сам стараюсь не употреблять алкоголь и не пропагандирую его. Но если человек хочет выпить пива на хоккее, то почему бы и нет?

Под воздействием алкоголя просыпается аппетит. Таким образом, люди, выпив, пойдут и купят пиццу, оставят больше денег. Они сделают кассу клубу. Почему бы и нет?» – сказал тренер защитников «Лады» Никита Щитов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
алкоголь и спорт
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