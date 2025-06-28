Экс-президент «Ванкувера» Линден: «У Кэйна были проблемы с раздевалкой. Но такой игрок позволит побороться за победу в Тихоокеанском дивизионе»

Тревор Линден оценил переход Эвандера Кэйна в «Ванкувер» .

Ранее стало известно об обмене 33-летнего канадского форварда из «Эдмонтона ». «Ойлерс» получили 117-й выбор на предстоящем драфте НХЛ. Отметим, что этот пик «Эдмонтон» отдал «Ванкуверу » в августе 2024 года в обмен на Василия Подколзина.

«Вы говорите о раздевалке, и в прошлом у Эвандера, безусловно, были такие проблемы. Но он может привнести определенный тип хоккея в раздевалку. «Эдмонтон» хотел избавиться от его зарплаты, а «Ванкувер» смог ее потянуть.

«Ванкувер», как мне кажется, находится в режиме «победа здесь и сейчас». Подписание такого игрока, возможно, позволит им снова бороться за победу в Тихоокеанском дивизионе, что вполне возможно», – сказал экс-президент «Ванкувера».