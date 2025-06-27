  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Кэйн про обмен в «Ванкувер»: «Эдмонтон» был классным этапом: меня приняли, я влюбился в город. Благодарен, что мне помогли перейти в клуб, где будет комфортно»
2

Кэйн про обмен в «Ванкувер»: «Эдмонтон» был классным этапом: меня приняли, я влюбился в город. Благодарен, что мне помогли перейти в клуб, где будет комфортно»

Эвандер Кэйн заявил, что его семье будет комфортно в Ванкувере.

Вчера стало известно об обмене 33-летнего канадского форварда в «Ванкувер». «Ойлерс» получили 117-й выбор на предстоящем драфте НХЛ. Отметим, что этот пик «Эдмонтон» отдал «Ванкуверу» в августе 2024 года в обмен на Василия Подколзина.

«Это здорово – играть дома, перед своей семьей. Я очень этого ждал. Я благодарен «Ойлерс», что они пошли мне навстречу и помогли перейти в клуб, где мне будет комфортно – и с точки зрения хоккея, и для семьи. Я действительно рад быть частью «Кэнакс».

Пусть я и не играл в регулярке в прошлом сезоне, но пару лет назад мы встречались с ними в плей-офф, и тогда они доставили нам массу проблем. Это очень неудобная команда, дисциплинированная, с отличной обороной во главе с Куинном Хьюзом.

Мне будет интересно присоединиться к такой команде. Знаю не так много игроков лично – разве что с Тайлером Майерсом знаком. Но с удовольствием познакомлюсь со всеми и вольюсь в коллектив.

Я не новый человек. Я – тот же. Но если ты не развиваешься в разных сферах своей жизни, значит, ты стоишь на месте. Думаю, каждый здесь учился на ошибках – и на положительном опыте – чтобы двигаться вперед.

Для меня «Эдмонтон» был классным этапом. Они приняли меня, и город влюбился в меня – а я влюбился в город. Мы добились успеха на льду. Это был отличный опыт, и я надеюсь, что смогу продолжить в том же духе, уже здесь, в Ванкувере.

Пропустить весь год и сразу влиться в плей-офф – тяжело. Но я опирался на прошлый опыт игры через боль. Хотя я не проводил много матчей, чувствовал себя на льду лучше, и, думаю, смог быть полезным.

Отдых и восстановление позволили мне немного «отмотать пленку назад», почувствовать себя моложе – надеюсь, это проявится и на льду», – сказал Эвандер Кэйн. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
logoТайлер Майерс
logoЭдмонтон
logoНХЛ
logoКуинн Хьюз
logoЭвандер Кэйн
logoВанкувер
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Генменеджер «Ванкувера» о Кэйне: «Мощный форвард, добавит нам габаритов и жесткости. Мы рады вернуть его домой»
25 июня, 19:58
Журналист Sportsnet Фрэнсис об Андерссоне: «Мог бы усилить «Даллас», «Нэшвилл», «Баффало», «Торонто». «Эдмонтон» и «Ванкувер» в списке из 6 клубов, куда Расмус точно не перейдет»
1225 июня, 18:40
«Эдмонтон» обменял Кэйна из-за повышения зарплаты Драйзайтля и ради продления контракта с Бушаром. «Ойлерс» хотят обменять Арвидссона, чтобы еще разгрузить платежку (Пьер ЛеБрюн)
2525 июня, 18:00
Главные новости
Бабаев о Кузнецове в НХЛ: «Раз доверия и комфорта в КХЛ нет, он будет играть в Америке. Ротенбергу Женя не подошел по игровым качествам, вопросов нет»
427 минут назад
Агент Кузнецова: «Пишут, СКА расторг с Евгением контракт – это было обоюдное согласие. Мы просились уйти из клуба еще раньше, были неприятные моменты»
11сегодня, 12:56
Леонид Вайсфельд: «Молодому игроку с постоянным местом в КХЛ нет смысла ехать в НХЛ после драфта. Если ты Малкин, Овечкин, Ковальчук, тогда ехать стоит»
7сегодня, 12:41
Кросби, Макдэвид, Маккиннон, Биннингтон, Маршанд, Беннетт, Марнер и Даути – в составе Канады на ОИ-2026 по версии сайта НХЛ
10сегодня, 11:42
«Спартак» продлил контракт с Мироновым на 3 года
7сегодня, 11:33
Черкас о Кузнецове: «Риски брать его – большие. Он мастер, но, как говорит президент, есть нюанс. Евгений – дорогой игрок, требует хорошего контракта»
18сегодня, 11:16
Губерниев о Кузнецове: «Он игрок уровня основного состава, пожалуй, любой команды НХЛ. Если Женя снова зажжет свою звезду за океаном, будет очень приятно»
6сегодня, 10:53
Пустозеров принял квалификационное предложение «Ак Барса». Контракт – на год
2сегодня, 10:44
НХЛ и профсоюз могут ввести потолок зарплат в плей-офф и ограничить подписные бонусы в новом коллективном соглашении
11сегодня, 10:36
Гендиректор «Динамо» об обмене Рашевского: «Решение далось тяжело и принималось на самом высшем уровне – такие предложения поступают не каждый день»
6сегодня, 09:53
Ко всем новостям
Последние новости
Иск против экс-тренера «Чикаго» о сексуальном насилии рассмотрит суд присяжных. Олдрич якобы предлагал игроку оральный секс
6 минут назад
«Адмирал» подписал контракт с Кайлом Олсоном на год. У канадского форварда 54 очка в 50 матчах за «Зволен»
242 минуты назад
«Монреаль» и «Сент-Луис» ведут переговоры об обмене Добсона из «Айлендерс»
2сегодня, 13:21
Десятков может возглавить «Куньлунь». Он тренировал «Витязь» (Артур Хайруллин)
2сегодня, 13:07
Экс-глава «Авангарда» Крылов займет место в руководстве «Куньлуня», Варицкий станет генменеджером («Чемпионат»)
сегодня, 12:26
Максим Рыбин: «У «Авангарда» идут мощные подписания, это самый активный клуб на трансферном рынке КХЛ. Удивляет, что многие другие клубы молчат»
5сегодня, 11:58
Пустозеров заработает 28 млн рублей по новому контракту с «Ак Барсом» (Metaratings)
5сегодня, 11:49
«Амур» выменял права на Петькова у «Адмирала» на денежную компенсацию
сегодня, 10:58
«Нефтехимик» подписал контракт с Чмыховым на год
сегодня, 09:47
«Автомобилист» продлил контракт с Овчинниковым на год
сегодня, 08:57