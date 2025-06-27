Кэйн про обмен в «Ванкувер»: «Эдмонтон» был классным этапом: меня приняли, я влюбился в город. Благодарен, что мне помогли перейти в клуб, где будет комфортно»

Эвандер Кэйн заявил, что его семье будет комфортно в Ванкувере.

Вчера стало известно об обмене 33-летнего канадского форварда в «Ванкувер». «Ойлерс» получили 117-й выбор на предстоящем драфте НХЛ . Отметим, что этот пик «Эдмонтон» отдал «Ванкуверу » в августе 2024 года в обмен на Василия Подколзина.

«Это здорово – играть дома, перед своей семьей. Я очень этого ждал. Я благодарен «Ойлерс», что они пошли мне навстречу и помогли перейти в клуб, где мне будет комфортно – и с точки зрения хоккея, и для семьи. Я действительно рад быть частью «Кэнакс».

Пусть я и не играл в регулярке в прошлом сезоне, но пару лет назад мы встречались с ними в плей-офф, и тогда они доставили нам массу проблем. Это очень неудобная команда, дисциплинированная, с отличной обороной во главе с Куинном Хьюзом .

Мне будет интересно присоединиться к такой команде. Знаю не так много игроков лично – разве что с Тайлером Майерсом знаком. Но с удовольствием познакомлюсь со всеми и вольюсь в коллектив.

Я не новый человек. Я – тот же. Но если ты не развиваешься в разных сферах своей жизни, значит, ты стоишь на месте. Думаю, каждый здесь учился на ошибках – и на положительном опыте – чтобы двигаться вперед.

Для меня «Эдмонтон » был классным этапом. Они приняли меня, и город влюбился в меня – а я влюбился в город. Мы добились успеха на льду. Это был отличный опыт, и я надеюсь, что смогу продолжить в том же духе, уже здесь, в Ванкувере.

Пропустить весь год и сразу влиться в плей-офф – тяжело. Но я опирался на прошлый опыт игры через боль. Хотя я не проводил много матчей, чувствовал себя на льду лучше, и, думаю, смог быть полезным.

Отдых и восстановление позволили мне немного «отмотать пленку назад», почувствовать себя моложе – надеюсь, это проявится и на льду», – сказал Эвандер Кэйн.