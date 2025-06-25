Генменеджер «Ванкувера» о Кэйне: «Мощный форвард, добавит нам габаритов и жесткости. Мы рады вернуть его домой»
Генменеджер «Ванкувера» высказался о переходе Эвандера Кэйна.
Сегодня стало известно об обмене 33-летнего канадского форварда из «Эдмонтона». «Ойлерс» получили 117-й выбор на предстоящем драфте НХЛ. Отметим, что этот пик «Эдмонтон» отдал «Ванкуверу» в августе 2024 года в обмен на Василия Подколзина.
«Эвандер – мощный, физически сильный форвард, который добавит нашей команде столь необходимых габаритов и жесткости. Нам нравится, как он выигрывает силовую борьбу у бортов и действует в «грязных» зонах перед воротами.
Он хорошо двигается на льду и показал себя результативным бомбардиром на уровне НХЛ. Мы рады вернуть его домой, в Ванкувер, и наш тренерский штаб с нетерпением ждет возможности поработать с ним в новом сезоне», – приводит слова генменеджера «Кэнакс» Патрика Альвина журналист Дэвид Паньотта.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: соцсеть Дэвида Паньотты
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