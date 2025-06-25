Генменеджер «Ванкувера» о Кэйне: «Мощный форвард, добавит нам габаритов и жесткости. Мы рады вернуть его домой»

Генменеджер «Ванкувера» высказался о переходе Эвандера Кэйна.

Сегодня стало известно об обмене 33-летнего канадского форварда из «Эдмонтона ». «Ойлерс» получили 117-й выбор на предстоящем драфте НХЛ. Отметим, что этот пик «Эдмонтон» отдал «Ванкуверу » в августе 2024 года в обмен на Василия Подколзина.

«Эвандер – мощный, физически сильный форвард, который добавит нашей команде столь необходимых габаритов и жесткости. Нам нравится, как он выигрывает силовую борьбу у бортов и действует в «грязных» зонах перед воротами.

Он хорошо двигается на льду и показал себя результативным бомбардиром на уровне НХЛ . Мы рады вернуть его домой, в Ванкувер, и наш тренерский штаб с нетерпением ждет возможности поработать с ним в новом сезоне», – приводит слова генменеджера «Кэнакс» Патрика Альвина журналист Дэвид Паньотта.