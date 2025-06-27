Ларионов считает Акинфеева лучшим игроком сезона в РПЛ: «Всегда ставлю на людей, играющих стабильно. Из года в год это Игорь»
Игорь Ларионов назвал Игоря Акинфеева лучшим футболистом сезона в Мир РПЛ.
«Я всегда ставлю на тех людей, которые играют стабильно. Из года в год это вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев», – сказал главный трен хоккейного СКА..
В прошлом сезоне РПЛ капитан ЦСКА провел 28 матчей, из которых 12 – на ноль.
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости