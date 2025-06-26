Каменский о Зале славы: «У нас много ребят, которые этого достойны. Отметил бы Гончара, Жамнова и Ковалева»

Валерий Каменский назвал хоккеистов, которые достойны включения в Зал славы.

Ранее стало известно, что Александр Могильный будет включен в Зал хоккейной славы в Торонто в 2025 году.

«У нас много ребят, которые этого достойны. Можно, например, любого из тех, кто входит в клуб «трипл-голд». Там в целом в этом клубе всего 30 человек на весь мир.

Отметил бы также Сергея Гончара, Алексея Жамнова и Алексея Ковалева. Кроме того, много ребят, которые будут заканчивать и тоже претендовать на попадание в Зал славы.

Какие там критерии? Лучше спросить у Ларионова, который был в комитете. Насколько знаю, решение нужно принимать единогласно», – сказал вице-президент по развитию Фонбет Чемпионата КХЛ Валерий Каменский.