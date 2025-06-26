Каменский о Зале славы: «У нас много ребят, которые этого достойны. Отметил бы Гончара, Жамнова и Ковалева»
Валерий Каменский назвал хоккеистов, которые достойны включения в Зал славы.
Ранее стало известно, что Александр Могильный будет включен в Зал хоккейной славы в Торонто в 2025 году.
«У нас много ребят, которые этого достойны. Можно, например, любого из тех, кто входит в клуб «трипл-голд». Там в целом в этом клубе всего 30 человек на весь мир.
Отметил бы также Сергея Гончара, Алексея Жамнова и Алексея Ковалева. Кроме того, много ребят, которые будут заканчивать и тоже претендовать на попадание в Зал славы.
Какие там критерии? Лучше спросить у Ларионова, который был в комитете. Насколько знаю, решение нужно принимать единогласно», – сказал вице-президент по развитию Фонбет Чемпионата КХЛ Валерий Каменский.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «ВсеПроСпорт»
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