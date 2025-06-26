СКА может подписать экс-защитника «Торпедо» Филлипса. Ларионов заинтересован в переходе игрока («Матч ТВ»)
СКА может подписать контракт с Маркусом Филлипсом в ближайшее время.
Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
В сезоне‑2024/25 защитник Маркус Филлипс играл за «Торпедо» под руководством тренера Игоря Ларионова. Канадец набрал 13 (2+11) очков в 58 матчах регулярного чемпионата. В его активе также 4 матча в плей-офф.
Срок соглашения хоккеиста с «Торпедо» истек 31 мая. Ларионов ранее стал новым главным тренером СКА.
«С большей долей вероятности Филлипс начнет следующий сезон в СКА, в трансфере защитника очень заинтересован новый главный тренер петербургской команды Игорь Ларионов, который работал с Филлипсом в «Торпедо». Стороны находятся в активной фазе обсуждения условий контракта», – сообщил источник телеканала.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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