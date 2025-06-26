СКА заинтересован в приобретении прав на Линча у «Торпедо» (Артур Хайруллин)

СКА интересуется нападающим Бобби Линчем.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса » Артур Хайруллин.

«По моей информации, СКА заинтересован в приобретении у «Торпедо» прав на нападающего Бобби Линча », – написал Хайруллин.

В сезоне-2024/25 Линч играл за «Торпедо» под руководством тренера Игоря Ларионова . Нападающий набрал 27 (13+14) очков в 54 матчах регулярного чемпионата. В его активе также 4 матча и 1 гол в плей-офф.

Срок соглашения хоккеиста с «Торпедо» истек 31 мая. Ларионов ранее стал новым главным тренером СКА.

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