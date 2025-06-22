Марнер может подписать контракт на 2 года и 12-13 млн долларов за сезон. Потолок зарплат в НХЛ должен вырасти до 113,5 млн к сезону-2027/28 (Пьер ЛеБрюн)

Митч Марнер может подписать контракт на два года и 12-13 млн долларов за сезон.

Об этом сообщает инсайдер TSN Пьер ЛеБрюн со ссылкой на два клуба НХЛ, названия которых не уточняются.

Напомним, действующее соглашение 28-летнего канадца с «Торонто » со средней годовой зарплатой в 10,9 млн долларов заканчивается 30 июня 2025 года.

Отмечается, что Марнер рассматривает вариант краткосрочного соглашения, чтобы дождаться роста потолка зарплат в НХЛ.

К сезону-2027/28 он может составить 113,5 млн долларов. На чемпионат-2025/26 потолок установлен на уровне 95,5 млн.

Марнер выберет новый клуб к середине июля. Форвард «Торонто» хочет посетить город проживания перед тем, как принять решение (Даррен Дрегер)