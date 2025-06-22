Марнер может подписать контракт на 2 года и 12-13 млн долларов за сезон. Потолок зарплат в НХЛ должен вырасти до 113,5 млн к сезону-2027/28 (Пьер ЛеБрюн)
Митч Марнер может подписать контракт на два года и 12-13 млн долларов за сезон.
Об этом сообщает инсайдер TSN Пьер ЛеБрюн со ссылкой на два клуба НХЛ, названия которых не уточняются.
Напомним, действующее соглашение 28-летнего канадца с «Торонто» со средней годовой зарплатой в 10,9 млн долларов заканчивается 30 июня 2025 года.
Отмечается, что Марнер рассматривает вариант краткосрочного соглашения, чтобы дождаться роста потолка зарплат в НХЛ.
К сезону-2027/28 он может составить 113,5 млн долларов. На чемпионат-2025/26 потолок установлен на уровне 95,5 млн.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: The Athletic
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