«Эдмонтон» удивлен расследованием возможного обхода потолка зарплат. Причина – вторая операция Кэйна, которая затормозила восстановление после первой
Ранее появилась информация, что канадский клуб может быть наказан из-за манипуляций с потолком зарплат.
Эвандер Кэйн из-за травмы не провел ни одного матча в регулярном чемпионате, но вернулся в состав во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли против «Лос-Анджелеса». В плей-офф потолок зарплат не действует. Зарплата хоккеиста – 5,125 миллиона долларов в год.
«Эдмонтон» был удивлен, узнав о продолжении расследования относительно использования долгосрочного списка травмированных в случае Эвандера Кэйна.
НХЛ дала «Ойлерс» понять, что не предпримет никаких действий во время плей-офф, чтобы не отвлекать клуб, но может возобновить расследование после завершения сезона.
Речь идет об операции на колене, которую Кэйн перенес в начале января, из-за которой его реабилитация после более ранней операции по устранению проблем с пахом/бедром была приостановлена.
Смог бы Кэйн сыграть в регулярном чемпионате, если бы не пошел по этому пути? Вот почему НХЛ взяла этот случай под микроскоп», – написал инсайдер Эллиотт Фридман.