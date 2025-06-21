«Эдмонтон» удивлен расследованием возможного обхода потолка зарплат. Причина – вторая операция Кэйна, которая затормозила восстановление после первой

«Эдмонтон» удивлен расследованием возможного обхода потолка зарплат НХЛ.

Ранее появилась информация , что канадский клуб может быть наказан из-за манипуляций с потолком зарплат.

Эвандер Кэйн из-за травмы не провел ни одного матча в регулярном чемпионате, но вернулся в состав во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли против «Лос-Анджелеса». В плей-офф потолок зарплат не действует. Зарплата хоккеиста – 5,125 миллиона долларов в год.

«Эдмонтон » был удивлен, узнав о продолжении расследования относительно использования долгосрочного списка травмированных в случае Эвандера Кэйна.

НХЛ дала «Ойлерс» понять, что не предпримет никаких действий во время плей-офф, чтобы не отвлекать клуб, но может возобновить расследование после завершения сезона.

Речь идет об операции на колене, которую Кэйн перенес в начале января, из-за которой его реабилитация после более ранней операции по устранению проблем с пахом/бедром была приостановлена.

Смог бы Кэйн сыграть в регулярном чемпионате, если бы не пошел по этому пути? Вот почему НХЛ взяла этот случай под микроскоп», – написал инсайдер Эллиотт Фридман .