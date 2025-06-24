Генменеджер «Анахайма» об обмене Зеграса: «Контракт-мост позволил нам подробнее изучить игрока. Мы освободили место под потолком – сейчас у нас его много»

Генменеджер «Анахайма» высказался о решении обменять форварда Тревора Зеграса.

«Филадельфия » выменяла нападающего у «Дакс», отдав взамен Райана Пелинга, выбор во 2-м раунде драфта-2025 и выбор в четвертом раунде драфта-2026.

У 24-летнего игрока остается один год по трехлетнему контракту с кэпхитом 5,75 миллиона долларов.

«Контракт-мост позволил нам более подробно изучить игрока. Поэтому мы и подписали трехлетний контракт. Нужно было лучше узнать его.

Мы начали представлять себе состав звеньев и то, как игроки будут дополнять друг друга. Мы начали рассматривать сценарий с обменом и в конечном итоге приняли такое решение.

Я заключил сделку и получил то, что мы хотели. Мы освободили место под потолком зарплат. У нас сейчас его много. Так что мы можем рассмотреть множество вариантов усиления команды», – сказал Пэт Вербик .

По данным PuckPedia, у калифорнийцев на данный момент есть 36 млн долларов свободных средств под потолком зарплат.