НХЛ может наказать «Эдмонтон» из-за обхода потолка зарплат. Клуб вернул Кэйна из долгосрочного списка травмированных в плей-офф

«Эдмонтон» может быть наказан из-за манипуляций с потолком зарплат.

НХЛ в ближайшие дни и недели рассмотрит то, как канадский клуб использовал долгосрочный список травмированных (LTIR) в отношении нападающего Эвандера Кэйна .

Лига может потребовать дополнительную информацию, чтобы убедиться, что «Ойлерс» соблюдали коллективное соглашение.

Эвандер Кэйн из-за травмы не провел ни одного матча в регулярном чемпионате, но вернулся в состав во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли против «Лос-Анджелеса». В плей-офф потолок зарплат не действует. Зарплата хоккеиста – 5,125 миллиона долларов в год.

НХЛ обдумывает дальнейшие шаги. Существует вероятность наказания постфактум, если лига сочтет, что правила коллективного соглашения были нарушены.

По нынешним правилам, клубы могут превышать потолок зарплат в регулярном чемпионате, помещая хоккеистов в LTIR – список травмированных на долгий срок игроков.