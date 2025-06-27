Гендиректор «Динамо» об обмене Рашевского: «Решение далось тяжело и принималось на самом высшем уровне – такие предложения поступают не каждый день»

Сергей Сушко высказался о переходе Дмитрия Рашевского в «Авангард».

Омский клуб выменял игрока у «Динамо» на денежную компенсацию.

«Дмитрий Рашевский покидает наш клуб в результате обмена с «Авангардом » на денежную компенсацию. Решение далось тяжело и принималось на самом высшем уровне – такие предложения об обмене значимых игроков поступают не каждый день.

За пять лет в системе «Динамо» нападающий сделал большой вклад в развитие клуба: сумел стать лучшим снайпером в истории бело-голубых в КХЛ , а также добился значительных достижений – с молодежной командой он выигрывал Кубок Харламова , а в основной команде завоевал Кубок Континента и стал бронзовым медалистом чемпионата КХЛ.

Мы от всей души благодарим Дмитрия за то, что он честно отдавался игре и был примером для многих молодых динамовцев. Желаем ему успехов в дальнейшей карьере!» – сказал генеральный директор «Динамо» Сергей Сушко.

«Авангард» заплатит 120 млн рублей за Рашевского. Форвард перейдет из «Динамо» (Артур Хайруллин)