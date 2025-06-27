Гендиректор «Динамо» об обмене Рашевского: «Решение далось тяжело и принималось на самом высшем уровне – такие предложения поступают не каждый день»
Омский клуб выменял игрока у «Динамо» на денежную компенсацию.
«Дмитрий Рашевский покидает наш клуб в результате обмена с «Авангардом» на денежную компенсацию. Решение далось тяжело и принималось на самом высшем уровне – такие предложения об обмене значимых игроков поступают не каждый день.
За пять лет в системе «Динамо» нападающий сделал большой вклад в развитие клуба: сумел стать лучшим снайпером в истории бело-голубых в КХЛ, а также добился значительных достижений – с молодежной командой он выигрывал Кубок Харламова, а в основной команде завоевал Кубок Континента и стал бронзовым медалистом чемпионата КХЛ.
Мы от всей души благодарим Дмитрия за то, что он честно отдавался игре и был примером для многих молодых динамовцев. Желаем ему успехов в дальнейшей карьере!» – сказал генеральный директор «Динамо» Сергей Сушко.
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