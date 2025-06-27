  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Гендиректор «Динамо» об обмене Рашевского: «Решение далось тяжело и принималось на самом высшем уровне – такие предложения поступают не каждый день»
3

Гендиректор «Динамо» об обмене Рашевского: «Решение далось тяжело и принималось на самом высшем уровне – такие предложения поступают не каждый день»

Сергей Сушко высказался о переходе Дмитрия Рашевского в «Авангард».

Омский клуб выменял игрока у «Динамо» на денежную компенсацию.

«Дмитрий Рашевский покидает наш клуб в результате обмена с «Авангардом» на денежную компенсацию. Решение далось тяжело и принималось на самом высшем уровне – такие предложения об обмене значимых игроков поступают не каждый день.

За пять лет в системе «Динамо» нападающий сделал большой вклад в развитие клуба: сумел стать лучшим снайпером в истории бело-голубых в КХЛ, а также добился значительных достижений – с молодежной командой он выигрывал Кубок Харламова, а в основной команде завоевал Кубок Континента и стал бронзовым медалистом чемпионата КХЛ.

Мы от всей души благодарим Дмитрия за то, что он честно отдавался игре и был примером для многих молодых динамовцев. Желаем ему успехов в дальнейшей карьере!» – сказал генеральный директор «Динамо» Сергей Сушко.

«Авангард» заплатит 120 млн рублей за Рашевского. Форвард перейдет из «Динамо» (Артур Хайруллин)

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Динамо»
logoДмитрий Рашевский
logoДинамо Москва
logoСергей Сушко
logoАвангард
logoКХЛ
Кубок Харламова
Кубок Континента
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Сопин о Рашевском: «Прогрессирующий форвард с хорошим броском и чувством гола усилит атаку «Авангарда». Мы рады, что удалось договориться о переходе»
1сегодня, 09:33
«Авангард» выменял Рашевского у «Динамо» на денежную компенсацию
27сегодня, 08:48
Рашевский пригласил фанатов «Авангарда» на вечеринку «Буэнос Летос» в Городском саду Омска
12вчера, 17:59
Главные новости
Черкас о Кузнецове: «Риски брать его – большие. Он мастер, но, как говорит президент, есть нюанс. Евгений – дорогой игрок, требует хорошего контракта»
114 минут назад
Губерниев о Кузнецове: «Он игрок уровня основного состава, пожалуй, любой команды НХЛ. Если Женя снова зажжет свою звезду за океаном, будет очень приятно»
437 минут назад
Пустозеров принял квалификационное предложение «Ак Барса». Контракт – на год
146 минут назад
НХЛ и профсоюз могут ввести потолок зарплат в плей-офф и ограничить подписные бонусы в новом коллективном соглашении
254 минуты назад
Сопин о Рашевском: «Прогрессирующий форвард с хорошим броском и чувством гола усилит атаку «Авангарда». Мы рады, что удалось договориться о переходе»
1сегодня, 09:33
Вайсфельд о Дацюке: «Я вообще не предполагал, что он станет игроком НХЛ. Он единственный хоккеист, которого не было в моих списках и который не просто заиграл, а стал звездой»
сегодня, 09:25
Роман Ротенберг: «Что будет со мной дальше – время покажет. Пока занимаюсь детским хоккеем, образованием детей»
11сегодня, 09:06
«Авангард» выменял Рашевского у «Динамо» на денежную компенсацию
27сегодня, 08:48
Гончар, Бержерон, Прайс, Кит Ткачак, Гецлаф, Зеттерберг – в числе кандидатов на попадание в Зал славы в 2026 году по версии ESPN
17сегодня, 08:39
«Лос-Анджелес» может обменять 24-й выбор на драфте-2025. Клуб изучает рынок (The Fourth Period)
1сегодня, 08:19
Ко всем новостям
Последние новости
«Амур» выменял права на Петькова у «Адмирала» на денежную компенсацию
32 минуты назад
«Нефтехимик» подписал контракт с Чмыховым на год
сегодня, 09:47
«Автомобилист» продлил контракт с Овчинниковым на год
сегодня, 08:57
Юрий Новиков: «Нам нужна организация, которая участвовала бы в судьбе ребят, оказавшихся в сложной ситуации. Они должны знать, что у них есть опора»
2сегодня, 07:59
Щитов о Комтуа: «Если он останется, это будет большим усилением для «Динамо». В плей-офф Максим был незаменимым»
4сегодня, 05:56
Броссо о переходе в «Динамо»: «Москва – потрясающий город, один из лучших в мире. Возвращение сюда – приятный бонус»
сегодня, 05:49
Светлов о будущем Кузнецова: «Евгений провел противоречивый сезон в СКА. Если у него будут горящие глаза Радулова, проблем с клубом не возникнет – по обе стороны океана»
2сегодня, 05:20
Вячеслав Быков: «Гончар много сделал для пропаганды хоккея в России и Северной Америке. Он достоин быть среди уважаемых спортсменов в Зале славы»
4сегодня, 04:59
«Вашингтон» продлил контракт с Рыбински на год
2сегодня, 04:55
«Коламбус» выменял Гонса у «Миннесоты» на Батлера
1сегодня, 04:39