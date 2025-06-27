Сопин о Рашевском: «Прогрессирующий форвард с хорошим броском и чувством гола усилит атаку «Авангарда». Мы рады, что удалось договориться о переходе»

Алексей Сопин высказался о переходе Дмитрия Рашевского в «Авангард».

Клуб выменял игрока у «Динамо» на денежную компенсацию.

«Дмитрий мог оказаться в «Авангарде » еще в декабре, перед дедлайном. Мы рады, что удалось договориться о переходе, молодой прогрессирующий нападающий с хорошим броском и чувством гола усилит нашу атаку.

Рашевский – настоящий снайпер, достаточно сказать, что за последние четыре сезона в «Динамо » он побил рекорд клуба по заброшенным шайбам.

Настало время бить рекорды в форме «Авангарда» и решать с командой самые высокие задачи», – сказал генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин .