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  • Сопин о Рашевском: «Прогрессирующий форвард с хорошим броском и чувством гола усилит атаку «Авангарда». Мы рады, что удалось договориться о переходе»
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Сопин о Рашевском: «Прогрессирующий форвард с хорошим броском и чувством гола усилит атаку «Авангарда». Мы рады, что удалось договориться о переходе»

Алексей Сопин высказался о переходе Дмитрия Рашевского в «Авангард».

Клуб выменял игрока у «Динамо» на денежную компенсацию.

«Дмитрий мог оказаться в «Авангарде» еще в декабре, перед дедлайном. Мы рады, что удалось договориться о переходе, молодой прогрессирующий нападающий с хорошим броском и чувством гола усилит нашу атаку.

Рашевский – настоящий снайпер, достаточно сказать, что за последние четыре сезона в «Динамо» он побил рекорд клуба по заброшенным шайбам.

Настало время бить рекорды в форме «Авангарда» и решать с командой самые высокие задачи», – сказал генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Авангарда»
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