«Авангард» заплатит 120 млн рублей за Рашевского. Форвард перейдет из «Динамо» (Артур Хайруллин)
«Авангард» заплатит 120 млн рублей за Дмитрия Рашевского.
Ранее появилась информация, что московское «Динамо» обменяет 24-летнего форварда на денежную компенсацию.
Как сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин, ее размер составит 120 млн рублей. Будут ли включены в сделку еще какие-либо игроки, не уточняется.
В минувшем сезоне Рашевский провел 65 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 40 (19+21) очков при полезности «плюс 28».
В плей-офф у него 4 (1+3) балла за 16 матчей с полезностью «минус 6».
Кожевников о желании «Авангарда» подписать Рашевского: «Из нападения Омска сбежали все лучшие воспитанники. Может, задача не воспитать игроков, а раздуть бюджет?»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
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