«Авангард» заплатит 120 млн рублей за Рашевского. Форвард перейдет из «Динамо» (Артур Хайруллин)

«Авангард» заплатит 120 млн рублей за Дмитрия Рашевского.

Ранее появилась информация , что московское «Динамо » обменяет 24-летнего форварда на денежную компенсацию.

Как сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин, ее размер составит 120 млн рублей. Будут ли включены в сделку еще какие-либо игроки, не уточняется.

В минувшем сезоне Рашевский провел 65 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 40 (19+21) очков при полезности «плюс 28».

В плей-офф у него 4 (1+3) балла за 16 матчей с полезностью «минус 6».

Кожевников о желании «Авангарда» подписать Рашевского: «Из нападения Омска сбежали все лучшие воспитанники. Может, задача не воспитать игроков, а раздуть бюджет?»