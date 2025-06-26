Рашевский пригласил фанатов «Авангарда» на вечеринку «Буэнос Летос» в Городском саду Омска

Дмитрий Рашевский пригласил болельщиков «Авангарда» на вечеринку в Омске.

Ранее появилась информация , что омский клуб выкупит у «Динамо » 24-летнего форварда за 120 млн рублей.

«Привет, Омск! Это Дмитрий Рашевский. Жду завтра встречи с вами на вечеринке «Буэнос Летом» в Городском саду. Приходите», – сказал Рашевский в видео, опубликованном в телеграм-канале «Авангарда ».

В минувшем сезоне Рашевский провел 65 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 40 (19+21) очков при полезности «плюс 28».

В плей-офф у него 4 (1+3) балла за 16 матчей с полезностью «минус 6».