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Рашевский пригласил фанатов «Авангарда» на вечеринку «Буэнос Летос» в Городском саду Омска

Дмитрий Рашевский пригласил болельщиков «Авангарда» на вечеринку в Омске.

Ранее появилась информация, что омский клуб выкупит у «Динамо» 24-летнего форварда за 120 млн рублей.

«Привет, Омск! Это Дмитрий Рашевский. Жду завтра встречи с вами на вечеринке «Буэнос Летом» в Городском саду. Приходите», – сказал Рашевский в видео, опубликованном в телеграм-канале «Авангарда». 

В минувшем сезоне Рашевский провел 65 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 40 (19+21) очков при полезности «плюс 28».

В плей-офф у него 4 (1+3) балла за 16 матчей с полезностью «минус 6».

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Авангарда»
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