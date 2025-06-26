Фетисов о словах Гашека: «На всю голову больной человек. Предлагаю ему прилететь в Москву на лечение, если у него на это нет денег»
Вячеслав Фетисов отреагировал на слова Доминика Гашека о Могильном.
Ранее Доминик Гашек поздравил Александра Могильного с включением в Зал славы. Бывший чешский голкипер отметил, что Могильный будет представлять российскую спецоперацию, если примет участие в официальной церемонии.
«Он на всю голову больной человек. Предлагаю ему прилететь в Москву на лечение, если у него на это нет денег.
Или, судя по всему, там плохие врачи», – заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости