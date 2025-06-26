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Фетисов о словах Гашека: «На всю голову больной человек. Предлагаю ему прилететь в Москву на лечение, если у него на это нет денег»

Вячеслав Фетисов отреагировал на слова Доминика Гашека о Могильном.

Ранее Доминик Гашек поздравил Александра Могильного с включением в Зал славы. Бывший чешский голкипер отметил, что Могильный будет представлять российскую спецоперацию, если примет участие в официальной церемонии.

«Он на всю голову больной человек. Предлагаю ему прилететь в Москву на лечение, если у него на это нет денег.

Или, судя по всему, там плохие врачи», – заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

Опубликовано: Sports
Источник: ТАСС
logoВячеслав Фетисов
Зал хоккейной славы
ТАСС
Политика
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