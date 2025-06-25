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  • Вячеслав Фетисов: «В НХЛ не грабят команды, которые успешно стартовали, нет клубов-олигархов. Если бы в КХЛ все эти регламенты были приняты, хоккей у нас был бы лучше, чем там»
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Вячеслав Фетисов: «В НХЛ не грабят команды, которые успешно стартовали, нет клубов-олигархов. Если бы в КХЛ все эти регламенты были приняты, хоккей у нас был бы лучше, чем там»

Вячеслав Фетисов поделился мыслями о КХЛ и НХЛ.

«Для поднятия уровня профессиональной лиги действенным инструментом является драфт, который исключает появление клубов-олигархов. Да много чего из того, что эффективно действует в Северной Америке, у нас не действует.

На протяжении многих лет в НХЛ и бизнес-интересы соблюдаются, и спортивная составляющая присутствует. Наглядное подтверждение тому – успехи клубов из Калифорнии и Флориды. Каждый год есть шанс увидеть нового обладателя Кубка Стэнли, потому что в НХЛ нет клубов-олигархов.

Там в течение сезона не грабят команды, которые успешно стартовали. Если бы в свое время все эти регламенты были приняты, в КХЛ хоккей был бы лучше, чем в НХЛ. Увы, с момента создания лиги все было отложено на 20 лет», – считает двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Р-Спорт»
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Р-Спорт
Драфт КХЛ
Драфт НХЛ
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