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Гашек поздравил Могильного с включением в Зал славы

Доминик Гашек поздравил Александра Могильного с включением в Зал славы.

Ранее стало известно, что член «Тройного золотого клуба» Александр Могильный вошел в Зал хоккейной славы. В 1989 году Могильный покинул расположение сборной СССР во время чемпионата мира Швеции и уехал в США.

Могильный является олимпийским чемпионом 1988 года, чемпионом мира 1989 года, обладателем Кубка Стэнли 2000 года. Ранее он играл в НХЛ за «Баффало», «Ванкувер», «Нью-Джерси» и «Торонто».

«На этой неделе было объявлено, что бывший выдающийся российский хоккеист и мой товарищ по команде «Баффало Сэйбрс» Александр Могильный будет включен в Зал хоккейной славы в ноябре.

Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы поздравить его: «Алекс, поздравляю с этим признанием. Оно вполне заслуженно за то, что ты сделал в хоккее как в Европе, так и в Северной Америке».

Также следует отметить, что Александру Могильному, чтобы осуществить свою мечту играть в лучшей лиге мира НХЛ, пришлось проявить немало храбрости. Он решил эмигрировать из Советского Союза. Этим актом, помимо прочего, он также помог ускорить падение Берлинской стены и распад коммунистического монстра (СССР), который был ответственен за десятки миллионов потерянных человеческих жизней за время своего существования.

Многие народы и страны впоследствии смогли стать свободными, в том числе и моя страна, Чешская Республика. За это Александру тоже следует сказать спасибо.

Включение в Зал славы – очень престижное публичное мероприятие, на которое приглашаются новые члены. Здесь следует сказать, что поскольку Александр Могильный является гражданином России, он автоматически является представителем своей страны и, следовательно, представляет действия своей страны сегодня.

Да, если Александр Могильный примет участие в каком-либо мероприятии, в данном случае в церемонии введения в Зал славы, он будет представлять российскую спецоперацию (формулировка изменена в соответствии с законами РФ – Спортс’‘)», – написал бывший чешский голкипер клубов НХЛ и московского «Спартака» Доминик Гашек в соцсети. 

В Зал славы также вошли Здено Хара, Джо Торнтон и Данкан Кит. Церемония включения запланирована на 10 ноября.

Александр Могильный в Зале хоккейной славы! Наконец-то!

Опубликовано: Sports
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