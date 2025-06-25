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Давыдов о Рашевском и «Динамо»: «Деньги решают все – он навострил лыжи в Омск. Неприятная история»

Виталий Давыдов огорчен возможным переходом Дмитрия Рашевского в «Авангард».

Ранее появилась информация, что омский клуб выкупит у «Динамо» 24-летнего форварда за 120 млн рублей.

– Виталий Семенович, ваш родной клуб, похоже, все-таки теряет воспитанника системы форварда Рашевского. Переживаете?

– Для меня это неприятная история. Мне нравится Рашевский. Никогда не мог предсказать, то ли он бросит, то ли отдаст передачу, то ли обострит. А это именно то, что отличает талантливого игрока от среднего.

Но деньги в нашем хоккее решают все. Похоже, он навострил лыжи в Омск.

– Зато «Динамо» активно подписывает легионеров.

– Такова жизнь – сегодня от легионеров в КХЛ, к сожалению, зависит многое. Иногда даже слишком многое.

Меня больше интересуют наши молодые хоккеисты. Со времен Чернышева и Тарасова всегда слежу за молодежью, именно она показывает, насколько хорошо работают тренеры и весь клуб.

Надо запускать новых Рашевских! – сказал трехкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов.

Кожевников о желании «Авангарда» подписать Рашевского: «Из нападения Омска сбежали все лучшие воспитанники. Может, задача не воспитать игроков, а раздуть бюджет?»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Russia-Hockey
logoВиталий Давыдов
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