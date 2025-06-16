Кожевников о желании «Авангарда» подписать Рашевского: «Из нападения Омска сбежали все лучшие воспитанники. Может, задача не воспитать игроков, а раздуть бюджет?»

Александр Кожевников подверг критике форварда Дмитрия Рашевского и «Авангард».

Ранее московское «Динамо» повторило предложение, сделанное 24-летнему игроку «Авангардом ». Сообщалось, что омичи предложили форварду 195 миллионов рублей за 3 года.

Утверждается, что несмотря на это, омский клуб не отказался от желания заполучить Рашевского.

«Еще один персонаж, который не реализует свой талант, играя через два дня на третий. И тоже выворачивает карманы клубу.

Здесь опять «помогает» агент. Им сказано в прессе, что Рашевский мечтает играть именно у тренера из НХЛ, а тот сейчас в «Авангарде». При этом «Динамо » повторяет омский контракт. Как в этой ситуации чувствует себя тренер бело-голубых Кудашов , который запустил карьеру Рашевского, а теперь читает, что его уровень как тренера какой-то не такой, слабый?

Кстати, здесь большие вопросы и к Омску. За последние годы из нападения «Авангарда» сбежали все лучшие воспитанники – от Грицюка до Трикозова. Так почему не воспитываете и не удерживаете свою молодежь? Почему переманиваете чужую молодежь? Или, может, ставите задачу не воспитать игроков, а раздуть бюджет?» – задался вопросом двукратный олимпийский чемпион.