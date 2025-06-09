Давыдов о трансферах «Динамо»: «Удалось сохранить вратарей: Подъяпольский способен стать лучшим в КХЛ, Моторыгин правильно сделал, что не рванул за океан. Уход Комтуа – серьезная потеря»
– Что скажете о летних трансферах «Динамо»?
– Очень важно, что нам удалось сохранить вратарскую линию. Большие надежды – на Подъяпольского, который способен стать лучшим вратарем КХЛ. Этот сезон он провел через травмы, но все равно нередко показывал свой уровень. Его включение в символическую сборную сезона – по делу.
Мне нравится и Моторыгин, парень с характером и потенциалом. Правильно сделал, что не рванул за океан. Жду в линии отличную конкуренцию. Она способна стать сильнейшей в КХЛ.
– Говорят, вы теряете Комтуа.
– Если так, то это серьезная потеря. Жаль. Если отбросить серию с «Трактором», в которой вся команда вдруг сникла, Комтуа провел стабильный и полезный сезон. Именно так должны играть легионеры! – сказал трехкратный олимпийский чемпион.
Комтуа не договорился с «Динамо» об условиях нового соглашения. Форвард хочет вернуться в НХЛ, но не на двусторонний контракт («Матч ТВ»)