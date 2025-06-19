Давыдов о Никитине: «Игроков ставят на рельсы, они по ним гоняют туда-сюда. ЦСКА и тем более сборной России такой стиль не совсем подходит»

Виталий Давыдов оценил назначение Игоря Никитина главным тренером ЦСКА.

– В прошедшем сезоне вы хвалили этого тренера и его штаб.

– Да, мне как бывшему защитнику нравится работа Никитина. Он строит свои команды от фундамента, то есть от обороны. Видна система игры – и дисциплина во всех линиях.

Другое дело – стиль этого хоккея. Называю его рельсовым. Игроков ставят на эти рельсы, они по ним и гоняют туда-сюда. Шаг вправо или влево – образно говоря, расстрел.

В этом сезоне, когда включал хоккей, смотрел матчи «Локомотива » мельком. Мне больше нравились игры нашего «Динамо», «Спартака » или СКА – в них было больше перепаса, творчества, риска.

– Подходит ли хоккей Никитина ЦСКА?

– Вопрос. У ЦСКА большие традиции – в том числе игровые, наряду со «Спартаком» в советские времена это была самая зрелищная команда.

Да и в последние годы при Федорове и Воробьеве она старалась играть разнообразно.

Мое мнение – рельсовый хоккей Никитина отлично подходит для, скажем так, фаворитов второго эшелона. «Локомотив» – отличный пример.

А ЦСКА, «Динамо » и тем более сборной России такой стиль не совсем подходит.

Думаю, что руководство ЦСКА захочет увидеть все-таки более интересный хоккей, – сказал трехкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов .