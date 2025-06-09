Давыдов о КХЛ: «Нужно подумать над курсом – чтобы было выгодно вкладываться в свою молодежь, а не переманивать чужую. «Динамо» не забирает лучших воспитанников других клубов»

Виталий Давыдов высказался о том, что клубы КХЛ перехватывают молодых игроков.

– «Динамо» в прошедшем сезоне продвигало легионеров, а, например, талантливые Рябкин или Чернышов уехали за океан...

– Это так, но мы не забираем лучших воспитанников других клубов. Считаю, что КХЛ здесь нужно подумать над курсом – чтобы клубам было выгодно вкладываться в свою молодежь, а не переманивать чужую, пользуясь чуть ли неограниченным бюджетом.

По Рябкину, Чернышову и другим молодым талантам вы мое мнение знаете. Считаю, что нам надо еще больше доверять своей молодежи. И их отъезд за океан меня очень огорчил, он был поспешным и малорезультативным.

Думаю, что в предстоящем сезоне наш тренерский штаб обратит на это внимание. Нужно больше работать с молодыми! – сказал трехкратный олимпийский чемпион.

«Авангард» предложил Рашевскому 65 млн рублей за сезон, контракт – на 3 года. «Динамо» давало 40 млн рублей (Артур Хайруллин)