Фишер – основной кандидат на пост тренера «Локомотива». Немировски входит в шорт-лист (Артур Хайруллин)

Патрик Фишер – основной кандидат на пост главного тренера «Локомотива».

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса » Артур Хайруллин.

«По моей информации, швейцарский специалист Патрик Фишер – основной кандидат на пост нового главного тренера «Локомотива ».

Также в шорт-лист входит Дэвид Немировски », – написал Хайруллин.

С сезона-2015/16 Патрик Фишер возглавляет сборную Швейцарии . В мае команда проиграла финал ЧМ во второй раз подряд.

Последним клубом Дэвида Немировски стал «Барыс». Тренер был уволен в сентябре 2024 года.

«Локомотив» в сезоне-2024/25 выиграл Кубок Гагарина под руководством Игоря Никитина. После завершения сезона тренер покинул клуб и возглавил ЦСКА.